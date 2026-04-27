ГАИ: Только четверть будущих водителей сдают экзамен с первого раза

Ужесточить подготовку водителей в автошколах - такое поручение прозвучало от главы государства при посещении минского аэроклуба ДОСААФ в Липках. Качество подготовки будущих водителей - это в первую очередь вопрос безопасности на дорогах. Ежегодно только в ДОСААФ обучаются вождению около 45 тыс. человек.

Статистика сдачи экзаменов в автошколах говорит о том, что с первого раза сдают далеко не все. Практическую часть - всего четверть, кто проезжает маршруты экзамена без ошибок.

Сергей Бабич, начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома: "Наиболее часто встречаются нарушения при сдаче практической части экзамена на дороге - это несвоевременное включение или выключение указателей поворотов, осуществление перестроения на перекрестках, нарушение требований дорожной разметки и создание препятствия для движения. С практическим движением в городе с первого раза успешно справляется лишь четверть от всех курсантов. Связано это с недостаточным уровнем подготовки будущих водителей, из-за чего они чувствуют себя на дороге неуверенно, что в совокупности с естественным волнением нередко приводит к совершению ими ошибок и грубых нарушений. Это в свою очередь влечет выставление отметки "не сдан".