Гала-концерт станет кульминацией акции "Марафон единства". Узнали, что еще в программе мероприятия

Республиканская общественно-культурная акция "Марафон единства" впервые проходит в Беларуси и охватит все регионы страны.



Белтелерадиокомпания будет вести трансляцию.



Присоединиться к марафону можно в субботу, 12 октября, в 18:00 на канале "Беларусь 3".

В Ледовом дворце Молодечно состоится гала-концерт с участием заслуженных и народных артистов, а также творческих коллективов из областей. Он станет кульминацией "Марафона единства". Откроет гала-программу группа "Аура" с песней "Время выбрало нас", которая уже стала гимном, а заслуженный артист Беларуси Александр Солодуха исполнит премьеру.

Будут и посвящения 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, но концерт - это не единственное, чем привлекает "Марафон единства".



Всех, кто решит присоединиться к акции, ждет образовательная и познавательная программа. В субботу знаковая встреча состоится на ж/д вокзале - в Молодечно приедут космонавты. Герой Беларуси Марина Василевская и Герой России Олег Новицкий в неформальной обстановке пообщаются с гостями города. Олег Новицкий отметит в Молодечно свой день рождения.