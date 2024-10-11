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Гала-концерт станет кульминацией акции "Марафон единства". Узнали, что еще в программе мероприятия
Республиканская общественно-культурная акция "Марафон единства" впервые проходит в Беларуси и охватит все регионы страны.
Белтелерадиокомпания будет вести трансляцию.
Присоединиться к марафону можно в субботу, 12 октября, в 18:00 на канале "Беларусь 3".
В Ледовом дворце Молодечно состоится гала-концерт с участием заслуженных и народных артистов, а также творческих коллективов из областей. Он станет кульминацией "Марафона единства". Откроет гала-программу группа "Аура" с песней "Время выбрало нас", которая уже стала гимном, а заслуженный артист Беларуси Александр Солодуха исполнит премьеру.
Будут и посвящения 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, но концерт - это не единственное, чем привлекает "Марафон единства".
Всех, кто решит присоединиться к акции, ждет образовательная и познавательная программа. В субботу знаковая встреча состоится на ж/д вокзале - в Молодечно приедут космонавты. Герой Беларуси Марина Василевская и Герой России Олег Новицкий в неформальной обстановке пообщаются с гостями города. Олег Новицкий отметит в Молодечно свой день рождения.
Первый десант блогеров уже высадился. Ребята побывали с экскурсиями на предприятии "Молодечномебель", Радошковичском керамическом заводе, а также посетили Вязынку и театр батлейки - единственный в Беларуси.
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