Гасанов: Цель - сделать Иран марионеточным режимом во главе с Пехлеви

"Главная причина этого конфликта связана с тем, что Иран на протяжении многих лет усиливал свою позицию в регионе Ближнего Востока, где есть интересы Израиля и Соединенных Штатов. У Ирана есть баллистическая программа, ракеты, которые могут достигать любую страну в регионе и даже больше. Иран обладает ядерными технологиями, которые по подозрению Израиля могут в любой момент стать не мирными, а именно атомной бомбой. Т. е. Иран станет ядерной державой, а это бросает вызов доминированию Израиля. Каковы цели этой операции? Цели состоят в том, чтобы добиться максимальных результатов. Максимальный результат - это свержение режима для того, чтобы Иран стал подручным государством, марионеточным режимом во главе с Пехлеви. И чтобы Иран не пытался проявлять свои амбиции, чтобы он подчинялся любым требованиям Соединенных Штатов, чтобы допускались американские нефтяные корпорации, чтобы у Ирана не было ракет, которые обеспечивают ему региональное влияние, чтобы Иран не представлял даже гипотетической угрозы Израилю".