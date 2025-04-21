Гайдашов: Площадь исследований белорусских полярников увеличилась на 550 кв. км

17-я Белорусская антарктическая экспедиция завершилась. Каких результатов там удалось достичь, рассказал руководитель Белорусской антарктической экспедиции Алексей Гайдашов в "Актуальном интервью".

В этом году, по словам Алексея Гайдашова, было два дальних научных похода. Были исследованы новые внутриконтинентальные горные массивы, ранее не изученные другими экспедициями.

Алексей Гайдашов:

"Площадь научных интересов или географии исследований Республики Беларусь была расширена в этом году еще на 550 кв. км. Это не просто снежная пустыня, мы выходим в горные районы. Горные районы во всем мире считаются перспективными для будущих исследований, изучения, разведки возможных полезных ископаемых".

В экспедиции было сделано сотни тысяч наблюдений, измерений, были взяты тысячи образцов. "Их передаем научной организации Национальной академии наук для дальнейшего изучения и рассчитываем на светлые умы белорусских ученых, чтобы выжать из этого материала максимальный результат, в том числе и практический", - обозначил руководитель Белорусской антарктической экспедиции.