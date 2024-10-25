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Гайдукевич назвал 3 причины, почему президентские выборы в Беларуси были назначены на 26 января
26 января - абсолютно хорошая дата для выборов. Такое мнение выразил председатель Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич в эфире "Первого информационного" и объяснил причины, по которым он голосовал за такую дату.
"Если там, в Польше, в Литве кто-то взвыл, что внезапно объявили выборы, то это люди, которые от политики далеки. На самом деле любой политик, любая партия, любая общественная организация должна начинать подготовку к выборам в день, когда закончились предыдущие, - отметил председатель ЛДПБ. - Вот 9 августа 2020 года выборы закончились - начинайте подготовку. Если вы не готовились, вы не будете готовы ни в январе, ни в феврале, ни в марте".
Олег Гайдукевич:
"Вторая причина, почему дата хорошая, это удобство для граждан. Зима, в основном все находятся в стране. Нет отпускной поры, январские праздники закончились. Например, весной возникают работы на даче - это уже неудобно. Лето - тем более. Плюс в 2024 году у нас масштабные мероприятия: 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, череда государственных праздников, День Независимости".
"Третья причина: мы завершаем политический и конституционный цикл. Мы приняли новую Конституцию, потом провели единый день голосования, сформировали Всебелорусское народное собрание, а сейчас будем принимать новый план социально-экономического развития страны на пять лет", - рассказал гость эфира.
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