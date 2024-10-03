Гайдукевич: Всего того, чему Европа пытается учить нас, у них нет

Жизнь в райских кущах Европы становится все менее сладкой. Маркер - 2024 год, когда у ближайших соседей Беларуси весьма удручающие экономические показатели, а виной тому проводимая ими же политика санкций.

Но не об этом. Беглым урезают бюджет. Это первое. Второе - их звали-зазывали, а теперь из некоторых стран ЕС их выдворяют, а кое-где приходится жить в совершенно неприемлемых условиях. Оказывается, райская демократия совсем не демократия, а как раз таки тирания. А вот демократия - это Беларусь. Тяжела жизнь и в Польше. Яркий пример: один беглый обосновался там и нарушал скоростной режим, за что его не только оштрафовали, но и забрали водительское удостоверение.

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Где на самом деле демократия: в Беларуси или в Европе?

Об этом и не только корреспондент "Первого национального" поговорил с зампредседателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олегом Гайдукевичем.

"Мы их (уехавших. - Прим. ред.) предупреждали об этом. И вот он пишет, этот наш беглый Илья, о полиции. Так он увидел только одну сторону польской полиции. А когда он выйдет на митинг, его изобьют, посадят в тюрьму. Мы видим, что несовершеннолетним там дают огромные сроки. И когда мы им говорили, что в 2020 году наше МВД действовало как самая добрая полиция в мире, это правда", - заметил депутат.

Что касается других прав и свобод, то парадокс заключается в следующем: все то, чему западные страны пытаются учить Беларусь, у них не соблюдается.



"Они говорят: проводите честные выборы. Но у них нет честных выборов, а у нас есть. Они говорят: свобода и демократия, права человека. Но у нас не убивают беженцев на границе, а они убивают. Они сажают оппозиционных политиков. У них нет никакой оппозиции. Как только партия или политик начинает говорить даже не с каких-то пророссийских, пробелорусских позиций, а говорит: давайте остановим войну, давайте отменим санкции, которые вредят нашей стране, давайте станем самостоятельными - его душат, его дискредитируют", - сказал Олег Гайдукевич.

Парламентарий привел в пример французского политика Марин Ле Пен, которую хотят привлечь к ответственности и не пускают во власть.

"Посмотрите, Макрон что сделал? Сформировал правительство. Ни одного министра от партии Марин Ле Пен или левой партии, которая победила. Шольц - то же самое. "Альтернатива для Германии" в Европе набирает огромный процент - не пускают в правительство. В Австрии на последних выборах победила Партия свободы. Не пустят никуда", - высказал уверенность Олег Гайдукевич.