Газовые хранилища пустеют, атомные станции закрыты - как Европа оказалась в энергетической ловушке

Конфликт на Ближнем Востоке, спровоцированный США и Израилем, уже ощутили на себе жители по всему миру. Авиабилеты дорожают, рейсы отменяются, цены на топливо растут. И это только начало.

Завкафедрой инженерной экономики машиностроительного факультета БНТУ Татьяна Сахнович проанализировала в "Актуальном интервью", как кризис в Ормузском проливе повлияет на кошельки белорусов, почему Европа осталась без дешевой энергии и кто выигрывает от перехода на расчеты в юанях.

Авиакомпании отреагировали на удорожание топлива по-разному. Одни увеличили тарифы, другие ввели топливную надбавку. Итог - непредсказуемый скачок цен. "Когда надбавка на китайские рейсы была незначительна - несколько десятков долларов, ее увеличение в 6 раз звучит грозно, но в стоимости билета это не критично. А есть рейсы, например, из Великобритании в Гонконг. В добрые времена билет стоил 300-400 фунтов, сейчас - больше 3 тыс.", - привела пример Татьяна Сахнович.

Ормузский пролив - узкое горлышко, через которое проходит около 20-30 % мировой нефти. И хотя пролив до конца не перекрыт, условия прохода изменились. "Для дружественных Ирану стран канал не перекрыт. Другие страны тоже могут проходить, но с одним условием: оплата должна осуществляться не в долларах, а в китайских юанях", - рассказала эксперт.

Что касается Европы, она отказалась присоединиться к наземной операции в Иране - это демарш против Трампа. Но от экономических последствий ей не уйти. "Граждане заправляются по новым ценам, коммунальные расходы существенно возросли. Было хеджирование, страхование, они заканчиваются. Новые договоры никто не хочет подписывать, потому что никто не понимает, как будет развиваться политическая ситуация", - описала Татьяна Сахнович.

Газовые хранилища Европы пустеют. А атомные станции закрыты - зеленая повестка дала о себе знать.

В 2022 году, когда энергоносители из России перестали поставляться в Евросоюз, многие страны расторгли долгосрочные контракты и перенаправили потоки в Европу. Штрафные санкции были значительно ниже выигрыша от новых цен. "Возможно, будут сняты какие-то санкции, расширены пути. Но это инструменты будущего, и сейчас говорить, что будет сделано, не представляется возможным", - заключила Татьяна Сахнович.