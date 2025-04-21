Узнали, где белорусы смогут выразить соболезнования в связи со смертью Папы Римского Франциска

Книга соболезнований будет открыта в Апостольской нунциатуре в Республике Беларусь в связи со смертью Папы Римского Франциска, сообщает БЕЛТА.

"Книга соболезнований будет открыта во вторник, 22 апреля, среду, 23 апреля, и четверг, 24 апреля, с 10 до 12 часов и с 14 до 16 часов в Апостольской нунциатуре по адресу: Минск, пр.Независимости, 46 Д", - рассказали в дипломатической миссии Ватикана в Беларуси.

Папа Римский Франциск умер в возрасте 88 лет в своей резиденции, сообщил Ватикан.

"Дорогие братья и сестры, с глубокой скорбью я должен объявить о кончине нашего святейшего отца Франциска, - заявил кардинал Кевин Фаррелл в эфире телеканала Ватикана. - Сегодня в 7:35 утра епископ Рима Франциск вернулся в дом Отца".

Понтифик долгое время находился в римской больнице, страдая от двусторонней пневмонии. После длительной госпитализации Папа Римский не стал возглавлять предпасхальные ритуалы, а также пасхальную службу на площади Святого Петра.