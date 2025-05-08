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Где национальный продукт? Сотрудники КГК проверяют магазины Беларуси на наличие картофеля
Национальный продукт Беларуси пропал с полок магазинов. В этом уже разбираются сотрудники Комитета госконтроля. Они мониторят ситуацию по наличию картофеля в торговых точках страны.
Ревизии проводятся по всей республике с привлечением местных органов власти. Также будут изучены цены на этот продукт. В случае завышения стоимости наказание будет вплоть до приостановления деятельности торговых объектов, заявили в Комитете госконтроля.
Обратиться на горячую линию КГК можно по номеру 191 с 09:00 до 17:00
Кроме того, жители Беларуси в четверг, 8 мая, с 9 до 17 часов могут обратиться на горячую линию Комитета госконтроля по короткому номеру 191 и сообщить об отсутствии этого социально значимого продукта в магазинах.