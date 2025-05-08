Где национальный продукт? Сотрудники КГК проверяют магазины Беларуси на наличие картофеля

Национальный продукт Беларуси пропал с полок магазинов. В этом уже разбираются сотрудники Комитета госконтроля. Они мониторят ситуацию по наличию картофеля в торговых точках страны.



Ревизии проводятся по всей республике с привлечением местных органов власти. Также будут изучены цены на этот продукт. В случае завышения стоимости наказание будет вплоть до приостановления деятельности торговых объектов, заявили в Комитете госконтроля.