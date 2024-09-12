Где проживает и чем увлекается. В Беларуси составили портрет среднестатистического отца

Его личный пример, забота и поддержка с детства воспитывают ответственность.

21 октября в Беларуси отмечают День отца. С особым семейным праздником соотечественников поздравил Президент.

И добавим немного статистики в этот душевный праздник. В нашей стране на каждые 1000 женщин приходится 1006 мужчин в возрасте 18-39 лет, в то время как среди мужчин 40 лет и старше данный показатель составляет 729.

Средний возраст для первого брака - 28,8 года, а для повторного - 42,8 года. В основном отцы проживают в городской местности - более 76 %. Причем почти каждый 5-й - житель столицы.

Что касается совместных видов деятельности, популярны такие занятия, как прогулки с детьми на улице и игры. Около 39 % пап читают детские книги, а почти 30 % рассказывают сказки. Колыбельные поют лишь 17 % отцов.