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Где проживает и чем увлекается. В Беларуси составили портрет среднестатистического отца
Его личный пример, забота и поддержка с детства воспитывают ответственность.
21 октября в Беларуси отмечают День отца. С особым семейным праздником соотечественников поздравил Президент.
И добавим немного статистики в этот душевный праздник. В нашей стране на каждые 1000 женщин приходится 1006 мужчин в возрасте 18-39 лет, в то время как среди мужчин 40 лет и старше данный показатель составляет 729.
Средний возраст для первого брака - 28,8 года, а для повторного - 42,8 года. В основном отцы проживают в городской местности - более 76 %. Причем почти каждый 5-й - житель столицы.
Что касается совместных видов деятельности, популярны такие занятия, как прогулки с детьми на улице и игры. Около 39 % пап читают детские книги, а почти 30 % рассказывают сказки. Колыбельные поют лишь 17 % отцов.
Подведя итоги, получаем такой статистический портрет отца в Беларуси: женат, горожанин, работает в строительной или транспортной сферах, имеет среднее специальное образование.
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