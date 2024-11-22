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Где узнать свой участок для голосования и можно ли проголосовать на дому, рассказал Артем Цуран
Сколько участковых комиссий сформировано в Минске и сколько в этом задействовано людей. Есть ли возможность с ними взаимодействовать, например, узнать дополнительную информацию. На эти вопросы в студии "Первого информационного" ответил председатель Минского городского совета депутатов Артем Цуран.
Как отметил эксперт, участковые комиссии сформированы еще в декабре. В Минске действует 701 комиссия, но на данный момент не все они приступили к работе, так как происходит уточнение списков в комиссиях, сформированных в закрытых участках, например, в больничных учреждениях. Они будут работать только в день выборов. Остальные (а их порядка 680) работают в новом составе. А это значит, что каждый избиратель может на сайте ЦИК Беларуси ввести адрес дома и получить информацию о номере участка, телефоне участковой комиссии.
"Это очень ценное приобретение как для избирателей, так и для членов участковых комиссий, которые могут позвонить и уточнить, голосовал ли избиратель на том или ином участке. То есть это единая база адресов", - подчеркнул Артем Цуран.
Досрочное голосование начнется 21 января и будет продолжаться до 25 января. На участок можно приходить с 12:00 до 19:00.
Подтверждение о том, что гражданин будет голосовать досрочно, не требуется. Достаточно только документов, подтверждающих личность.
На вопрос, если человек просто не может дойти на избирательный участок, будет ли у него в таком случае возможность проголосовать, председатель ответил: "Избирательным кодексом предусмотрена такая возможность голосования. Она называется "голосование по месту нахождения избирателя". Для этого не надо письменных подтверждений. Достаточно, чтобы либо сам избиратель, либо кто-то из родственников обратился в участковую комиссию. Это уже можно сделать и сейчас, когда идет уточнение списков, и в ходе досрочного голосования, и в день выборов до 18:00".
По его словам, непосредственно 26 января такой звонок участковая комиссия обязана принять и на этот адрес направить членов участковой комиссии.
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