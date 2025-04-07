Где в Минске появятся новые аттракционы

Главный инженер УП "Минскзеленстрой" Руслан Косевич рассказал о поделился, как готовятся к началу нового сезона в минских парках аттракционов, пишет БЕЛТА.

В настоящее время в парках, а это парки имени Уго Чавеса, Челюскинцев, Горького и 900-летия г. Минска, завершаются плановые мероприятия подготовки к новому сезону. На балансе "Минскзеленстроя" находятся 58 аттракционов, в парке Горького - 26, в парке Челюскинцев - 16 и по 8 аттракционов - в парках 900-летия г. Минска и имени Уго Чавеса. Уже проведена работа по расконсервации аттракционов после зимнего хранения, сняты чехлы, установлены посадочные модули, проведена смазка узлов, проверена работа иллюминации, идут грузовые испытания. "С целью обновления парков в прошлом году было списано два старых аттракциона: в парке Челюскинцев - аттракцион "Лебеди", в парке Горького - аттракцион "Вальс". На их место уже закуплены и установлены аналогичные новые аттракционы. Кроме того, заключены договоры на поставку аттракционов "Драконы" в парк Горького и "Микс" белорусского производства в парк Челюскинцев. Также ведется работа по закупке механизированного аттракциона "Пожарная команда" в парк Горького", - рассказал Руслан Косевич.

Новый сезон работы аттракционов планируется начать в два этапа. "В парках Челюскинцев, имени Уго Чавеса и 900-летия г.Минска планируется сезон начать в конце апреля, все будет зависеть от погодных условий. Аттракционы в парке Горького заработают после реконструкции парка, предположительно, это будет в начале мая. Режим работы парков останется прежним. Так, в парках Горького, Челюскинцев и имени Уго Чавеса выходными днями станут понедельник и вторник. Парк 900-летия г.Минска будет закрываться по понедельникам, вторникам и средам. График может меняться, если на эти дни будут попадать праздники. Чтобы владеть ситуацией, всегда можно ознакомиться с актуальной информацией на сайте parki.by либо на парковых кассах. Время работы аттракционов тоже не изменится. Аттракционы будут работать с 11.00 до 21.00. В пятницу, субботу, предпраздничные и праздничные дни - на час дольше (до 22.00). Детская площадка в парке Горького работает с 10.00 до 21.00", - проинформировал замгендиректора.