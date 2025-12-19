3.68 BYN
Гендиректор ОАО "Гомельоблавтотранс": Готовы развивать любой вид транспорта
У ВНС стало больше полномочий, поэтому ответственность за принимаемые решения возросла. Важно тщательно обдумать каждую идею, оценить риски, спрогнозировать последствия, выверить каждое слово. И делегаты, как подчеркнул Президент Беларус Александр Лукашенко, являются проводниками сегодняшних решений в жизнь.
Дмитрий Старостенко, гендиректор ОАО "Гомельоблавтотранс":
"Мы готовы развивать сегодня любой вид транспорта, но в прошлую пятилетку отдали приоритет электротранспорту. В 2024 году мы получили более 120 автобусов за счет бюджета, а в 2025-м - 150. Такие же планы, я надеюсь, будут сохранены. Программой правительства, я знаю, предусмотрено не менее 10 % обновления, и это существенно скажется на качестве обслуживания населения как Гомельского региона, так и всей Беларуси".
Делегат VII Всебелорусского народного собрания, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Клишевич отметил, что на ВНС звучало много тем, которые касаются работы Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке, - это патриотическое воспитание молодежи, туризм. Он отметил, что сегодня очень важно совместить вопросы логистики, экономики, строительства с вопросами туризма. "Надо это сделать так, чтобы были выполнены задачи и увеличены в два раза доходы от этой отрасли. Мы тоже должны внести свой вклад в законодательство, облегчить определенные процессы развития этих направлений, давая возможность людям зарабатывать деньги и создавать бизнес", - рассказал Сергей Клишевич.