Гендиректор ОАО "Гомельоблавтотранс": Готовы развивать любой вид транспорта

У ВНС стало больше полномочий, поэтому ответственность за принимаемые решения возросла. Важно тщательно обдумать каждую идею, оценить риски, спрогнозировать последствия, выверить каждое слово. И делегаты, как подчеркнул Президент Беларус Александр Лукашенко, являются проводниками сегодняшних решений в жизнь.

Дмитрий Старостенко, гендиректор ОАО "Гомельоблавтотранс":

"Мы готовы развивать сегодня любой вид транспорта, но в прошлую пятилетку отдали приоритет электротранспорту. В 2024 году мы получили более 120 автобусов за счет бюджета, а в 2025-м - 150. Такие же планы, я надеюсь, будут сохранены. Программой правительства, я знаю, предусмотрено не менее 10 % обновления, и это существенно скажется на качестве обслуживания населения как Гомельского региона, так и всей Беларуси".