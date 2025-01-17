Гендиректор РУП "Гродноэнерго" о сотрудничестве с ОАО "Гродно Азот": Мы единая команда, единое целое

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Совместная работа и общее дело для достижения результата. На РУП "Гродноэнерго" сейчас принимают коллег - коллектив предприятия ОАО "Гродно Азот". Работа в связке каждый день и совместное празднование "Марафона единства" с песнями и танцами для сотрудников.
Общее дело на пользу страны и на пользу своего народа. И делать все это нужно только сообща. Об этом прекрасно знают в Гродно. Здесь только что встретились руководители предприятий "Гродноэнерго" и "Гродно Азот". Это партнеры, которые работают ежедневно, совместно. Ведь для того чтобы производить качественное азотное удобрение на огромном заводе, нужно обеспечивать его электроэнергией. Поэтому только партнерство помогает достигать результатов.
Руководители поблагодарили друг друга за совместный труд. Для работников предприятия в рамках "Марафона единства" организован праздничный концерт и много живой музыки.
"Прекрасное мероприятие, прекрасная встреча. И это, повторяю, нас только объединяет. Чем больше будет таких встреч, тем лучше результаты у нас будут. Потому что мы единая команда, единое целое сегодня. Если мы будем действовать в едином ключе, у нас все получится", - отметил гендиректор РУП "Гродноэнерго" Виктор Жук.