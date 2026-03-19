Генерал Муравейко: Никаких провокаций против Беларуси никто не допустит

Учения войск Западного оперативного командования стартовали в Беларуси. Пройдут они в несколько этапов и продлятся до 25 марта. Учения - это одна из главных фаз комплексной проверки, они носят исключительно оборонительный характер.



Задействованы полигоны и участки местности на значительном удалении от госграницы. Как отметил в заявлении начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси, в основу замысла учений положена современная военно-политическая обстановка и тенденции ведения боевых действий в рамках современных военных конфликтов.

Павел Муравейко, начальник Генштаба - первый замминистра обороны Беларуси: "Мы планируем отработать подготовку оборонительных рубежей, позиций с опорой на узлы сопротивления, участки заграждений, при этом максимально использовать местную промышленную и административно-хозяйственную базу. Кроме того, предусмотрено отработать самые современные приемы применение войск и средства поражения: беспилотные летательные аппараты, комплексы радиоэлектронной борьбы, информационного противоборства, ведение контрбатарейной борьбы, стрельбу на большие дальности. Не исключено, что в рамках активного этапа учений будут отработаны активное действие механизированных и танковых подразделений по борьбе с незаконными вооруженными формированиями, диверсионно-разведывательными группами противника, а также отражение возможных атак и активный маневр".

Генштаб внимательно следит за процессами возле границы

Итоги учений будут положены в основу дальнейшего развития боевой подготовки Вооруженных Сил страны. Проверки боевой и мобилизационной готовности армии стали уже традиционными. Военные проводят их систематически, и они ни на кого не направлены.