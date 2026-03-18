Геннадий Лепешко рассказал, можно ли считать эскалацию на Ближнем Востоке третьей мировой

Фото sb.by

Ночью 17 марта Иран нанес удары по посольству США в Багдаде и по Иерусалиму. Израиль заявляет о готовности применить ядерное оружие. В Пентагоне обсуждают превентивный ядерный удар. Аналитики все чаще произносят словосочетание "третья мировая". Председатель Постоянной комиссии по нацбезопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси Геннадий Лепешко в "Актуальном интервью" прокомментировал эскалацию, просчеты Трампа и новый баланс сил на Ближнем Востоке.

Вопрос о том, можно ли считать происходящее полноценной третьей мировой войной, Геннадий Лепешко назвал преждевременным, но тревожным. "Это только начальный этап. Если эскалация не прекратится и все больше стран будет втягиваться в войну, это и будет началом третьей мировой. Бахрейн показал, что есть возможность давать ответ. Если соседние страны, по территории которым Иран нанес удары, тоже начнут отвечать, все признаки этого начала эскалации будут налицо", - сказал эксперт.

Особую опасность он видит в ядерной риторике: "Когда Израиль заявляет о готовности нанести ядерный удар по территории Ирана, это очень опасная тенденция. Тогда и в Украине могут принять решение опробовать тактическое ядерное оружие".

Изначальный замысел Белого дома, по словам Геннадия Лепешко, был иным. "Ожидание Трампа - что это будет молниеносная война, в ходе которой он уничтожит все руководство Ирана, а дальше оппозиция сама попросит переговоры. Возникнет внутренний конфликт, и Иран сам приползет к Соединенным Штатам, умоляя о прекращении войны", - пояснил эксперт первоначальный план.

Но, к сожалению для Трампа, этот сценарий провалился. "Инициативу он упустил вместе с Израилем. Сейчас инициативу перехватил Иран, который ставит свои условия для того, чтобы сесть за стол переговоров", - констатировал Геннадий Лепешко.

Иран, по его словам, долгое время готовился к такому развитию событий и чувствует в себе силы. "Во-первых, они изготовили много беспилотников типа "Шахед", с которыми тяжело бороться. На них приходится тратить дорогостоящие ракеты ПВО, которые стоят от 3 до 12 млн долларов. По воздушной цели применяется пара ракет. Представляете, сколько миллионов сразу вылетает", - отметил эксперт.

Во-вторых, у Ирана есть новые виды ракет, включая гиперзвуковые, которые еще не применялись. "Все заводы по производству этих ракет глубоко под землей или в горных массивах, куда не достает ни одна ракета США или Израиля", - подчеркнул Геннадий Лепешко.

