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Геннадий Шаталов поделился, почему нужно больше путешествовать по Союзному государству
На протяжении 11 лет 300 дней в году основатель туристической экосистемы "Россия вдохновляет на путешествия" Геннадий Шаталов тратит на поездки в разные города и страны. Чем его привлекает в плане туризма Беларусь, он рассказал в "Актуальном интервью".
"С 2016 года я путешествовал только по России. В 1993-1994 годах я посетил около 40 государств. Про Кипр я вообще молчу, ведь мне приходилось там бывать два раза в месяц. Это было связано с бизнесом", - рассказал он.
Герой интервью отметил, что застал то время, когда начали массово открываться границы и люди стали посещать другие страны. "Но лично я весь Байкал увидел в разное время - зимой, летом, осенью. Смотрел на его лед, а еще созерцал различные дацаны (буддистские монастыри) в разных регионах РФ, цветение лотосов и маков. А после этого думал: зачем куда-то ехать в другую страну, если можно посетить уголок своей, при этом говорить на родном языке и уже хорошо знать менталитет", - выразил мнение он.
По словам Геннадия Шаталова, россияне и белорусы разучились гордиться своим государством, потому что многие до недавнего времени считали, что в Евросоюзе или где-то еще, жить лучше. Он признался, что часто подсказывает своим молодым коллегам, чтобы те посмотрели в интернете развитие индустрии той же Турции и сравнили, какая она сейчас и какая была 20 лет назад. "Говорю, посмотрите, сколько россияне туда вывезли денег. То есть получается, что государство инвестирует в развитие туризма, в дороги, в различное другое благоустройство. Получается, что свои заработанные финансы мы увозим туда и тем самым развиваем их индустрию", - пояснил он.
Основатель туристической экосистемы привел пример, что из Воронежа в Минск или в другой белорусский город можно попасть без проблем - для этого необходимо только купить билет на самолет или поезд, а по приезде есть возможность заказать такси. "У меня есть карта МИР, которую принимают в Беларуси, не вижу здесь и никаких языковых проблем. В общем, чувствуешь себя как дома", - резюмировал Геннадий Шаталов.