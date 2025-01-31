Генпрокуратура Беларуси помогла многодетной матери из Столина добиться справедливости

В 2022 году автомобильная авария разделила жизнь Евгении Дульской, многодетной матери из Столина, на до и после. По вине другого водителя женщина стала инвалидом. Несмотря на решение суда о возмещении ущерба, виновница так и не выполнила свои обязательства. Однако 12 операций и тяжелый диагноз не сломили героиню. Оставшись одна с тремя детьми, она смогла добиться правды с помощью прокуратуры.

"Поясничный отдел пострадал, таз. Там было разбито все и раздроблено все, что ниже пояса", - события двухлетней давности Евгения Дульская запомнила очень хорошо. Авария, которая произошла 6 декабря 2022 года, разделила жизнь на до и после. Многодетная мама везла своих детей в больницу и слетела с дороги. Никто не пострадал - Евгении помогли вытянуть машину с обочины. А затем удар… Причем такой силы, что женщину отбросило на несколько метров. Полтора месяца реанимации, два - в РНПЦ травматологии и ортопедии, двенадцать операций. За рулем легковушки, сбившей Евгению, оказалась 26-летняя жительница Столина.

"Мы не общались. Она пыталась поначалу звонить моим родственникам, но встречи со мной она не искала. Не было такого, чтобы она мне позвонила и что-то мы решали. Когда меня уже выписали из больницы, мы обратились в суд, к адвокату, в прокуратуру писали, потому что мы видели, что уже люди соскакивают с того, чтобы какие-то выплаты делать", - рассказывает Евгения.

Люди, которых имеет в виду Евгения, - это родственники виновницы ДТП. Владельцем авто оказался ее свекор. С него суд в августе 2023 года взыскал компенсацию морального вреда - 50 тысяч рублей в пользу пострадавшей. Впрочем, Евгения деньги так и не получила, и в начале 2024-го обратилась в Генпрокуратуру.

"Прокурор Столинского района предъявил в суд иск об установлении факта ничтожности сделок, которые совершал должник, чтобы уклониться от выплат, а также о применении последствий недействительности таких сделок. Суд Столинского района согласился с доводами и удовлетворил исковые требования прокурора. Государственная регистрация перехода права собственности на автомобиль и квартиру признана недействительной. Это дало возможность взыскать материальную компенсацию морального вреда в размере 50 тыс. рублей", - заявил начальник управления Генпрокуратуры Беларуси Александр Карпович.