Генпрокуратура отправила в суд дело в отношении офицера СС Ганса Зиглинга
Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело о геноциде белорусского народа в отношении офицера СС. Речь идет про Ганса Зиглинга, уроженца Германской империи. Умер нацист в декабре 1978 года на территории ФРГ, так и не ответив за свои преступления.
Согласно материалам дела, обвиняемый, возглавляя с момента дислокации на оккупированной территории БССР украинскую полицейскую роту, а с декабря 1942 года созданный на ее базе 57-й батальон охранной полиции, исполнял преступные приказы вышестоящего руководства нацистской Германии.
Валерий Толкачев, руководитель следственной группы Генеральной прокуратуры Беларуси:
"Он непосредственно организовал карательные операции и акции, в ходе которых совершил убийства, уничтожение полностью либо частично 11 сельских населенных пунктов. В частности, Зиглинг, действуя лично и отдавая приказы подчиненным, лишил жизни не менее 1706 человек, включая не менее 238 малолетних детей. Он же покушался на убийство еще не менее 30 человек".
Следственная группа Генпрокуратуры собрала 22 тома доказательств вины Зиглинга в уничтожении мирного населения БССР. Отметим, что это уже шестое уголовное дело в отношении нациста в истории суверенной Беларуси.