Генпрокуратура отправила в суд дело в отношении офицера СС Ганса Зиглинга

Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело о геноциде белорусского народа в отношении офицера СС. Речь идет про Ганса Зиглинга, уроженца Германской империи. Умер нацист в декабре 1978 года на территории ФРГ, так и не ответив за свои преступления.

Согласно материалам дела, обвиняемый, возглавляя с момента дислокации на оккупированной территории БССР украинскую полицейскую роту, а с декабря 1942 года созданный на ее базе 57-й батальон охранной полиции, исполнял преступные приказы вышестоящего руководства нацистской Германии.

Валерий Толкачев, руководитель следственной группы Генеральной прокуратуры Беларуси:

"Он непосредственно организовал карательные операции и акции, в ходе которых совершил убийства, уничтожение полностью либо частично 11 сельских населенных пунктов. В частности, Зиглинг, действуя лично и отдавая приказы подчиненным, лишил жизни не менее 1706 человек, включая не менее 238 малолетних детей. Он же покушался на убийство еще не менее 30 человек".