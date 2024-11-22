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Генпрокурор Беларуси: Часть беглых давно хочет вернуться на родину
Часть беглых давно хочет вернуться на родину. Об этом сказал генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед на встрече с профессорско-преподавательским составом и студенческой молодежью БГУИР, сообщает БЕЛТА.
Андрей Швед подчеркнул, что на сегодня все, кто имеет отношение к экстремистской и террористической деятельности, либо уже осуждены, либо являются фигурантами уголовных дел, которые будут рассмотрены судами.
Говоря о так называемых беглых, генеральный прокурор отметил, что часть из них давно хочет вернуться обратно.
"Работает Комиссия по рассмотрению обращений граждан Республики Беларусь по вопросам совершения ими правонарушений. К нам поступило уже около 200 заявлений. Часть из них рассмотрена, часть в работе. Исходя из общения с этими людьми, мы совершенно точно знаем, что многие бы вернулись, но боятся. И боятся уже не привлечения к ответственности, а тех, кто их на Западе курирует. И даже те, в отношении которых комиссией принято положительное решение, из-за этого не могут вернуться на родину", - сказал генпрокурор.
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