Генпрокурор Беларуси: Часть беглых давно хочет вернуться на родину

Андрей Швед подчеркнул, что на сегодня все, кто имеет отношение к экстремистской и террористической деятельности, либо уже осуждены, либо являются фигурантами уголовных дел, которые будут рассмотрены судами.

"Работает Комиссия по рассмотрению обращений граждан Республики Беларусь по вопросам совершения ими правонарушений. К нам поступило уже около 200 заявлений. Часть из них рассмотрена, часть в работе. Исходя из общения с этими людьми, мы совершенно точно знаем, что многие бы вернулись, но боятся. И боятся уже не привлечения к ответственности, а тех, кто их на Западе курирует. И даже те, в отношении которых комиссией принято положительное решение, из-за этого не могут вернуться на родину", - сказал генпрокурор.