Герб "Погоня" и бело-красно-белый флаг - почему именно эти символы выбрали в БНР

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В 1918 году провозгласили Белорусскую Народную Республику (БНР) и даже заявили о ее независимости.

БНР ставила для себя целями объединить все белорусские земли в одно целое, добиться признания независимости БНР на международной арене. Для этого необходимо было создать атрибуты независимого государства - герб и флаг. В качестве флага в БНР выбрали бело-красно-белое полотнище. Эта идея принадлежала Клавдию Дуж-Душевскому, который являлся архитектором и журналистом.

Клавдий Дуж-Душевский news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/998104db-7aa8-48f2-92f3-257cfd2f0789/conversions/cfca06d8-5cc7-475f-bf60-f104c5faad7e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/998104db-7aa8-48f2-92f3-257cfd2f0789/conversions/cfca06d8-5cc7-475f-bf60-f104c5faad7e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/998104db-7aa8-48f2-92f3-257cfd2f0789/conversions/cfca06d8-5cc7-475f-bf60-f104c5faad7e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/998104db-7aa8-48f2-92f3-257cfd2f0789/conversions/cfca06d8-5cc7-475f-bf60-f104c5faad7e-xl-___webp_1920.webp 1920w Клавдий Дуж-Душевский

"Почему бело-красно-белый флаг был создано как бело-красно-белый? Отмечу, что этот никак не связано с кровью Христа и ВКЛ. Никто об этом не думал. Сначала хотели сделать белый, потому что Белая Русь, Беларусь. А потом, поскольку они все были социалистами и выступали за социалистическую революцию (а это было еще в 1917 году во время I Всебелорусского съезда), решили, что должен быть красный флаг на белом фоне, поэтому пришили красную полосу как символ социалистической революции", - объяснил депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, доктор исторических наук, профессор Игорь Марзалюк.

Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, доктор исторических наук Вячеслав Данилович добавил, что изначально герб БНР (а это теперь в Беларуси не широко известно) был "Сноп", сжатый с перекрещенными граблями и косой. Это изначальный герб. Но уже с июня 1918 года стали использовать в качестве герба республики "Погоню".

Но правительство Белорусской Народной Республики долго не просуществовало. Раскол произошел практически сразу после объявления о независимости БНР. Фатальным моментом стало принятие телеграммы кайзеру Вильгельму с просьбой взять БНР "под немецкое крыло", что стало своеобразным смертельным ударом для попытки создать независимую республику.

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