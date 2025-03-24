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Герб "Погоня" и бело-красно-белый флаг - почему именно эти символы выбрали в БНР
В 1918 году провозгласили Белорусскую Народную Республику (БНР) и даже заявили о ее независимости.
БНР ставила для себя целями объединить все белорусские земли в одно целое, добиться признания независимости БНР на международной арене. Для этого необходимо было создать атрибуты независимого государства - герб и флаг. В качестве флага в БНР выбрали бело-красно-белое полотнище. Эта идея принадлежала Клавдию Дуж-Душевскому, который являлся архитектором и журналистом.
"Почему бело-красно-белый флаг был создано как бело-красно-белый? Отмечу, что этот никак не связано с кровью Христа и ВКЛ. Никто об этом не думал. Сначала хотели сделать белый, потому что Белая Русь, Беларусь. А потом, поскольку они все были социалистами и выступали за социалистическую революцию (а это было еще в 1917 году во время I Всебелорусского съезда), решили, что должен быть красный флаг на белом фоне, поэтому пришили красную полосу как символ социалистической революции", - объяснил депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, доктор исторических наук, профессор Игорь Марзалюк.
Но правительство Белорусской Народной Республики долго не просуществовало. Раскол произошел практически сразу после объявления о независимости БНР. Фатальным моментом стало принятие телеграммы кайзеру Вильгельму с просьбой взять БНР "под немецкое крыло", что стало своеобразным смертельным ударом для попытки создать независимую республику.
100 лет назад Белорусская Народная Республика официально перестала существовать. Почему в Берлине поставили точку в проекте БНР. Как несогласные получатели грантов от западных правительств продолжили лепить уже псевдо организацию. Подробности смотрите в трилогии "Тайны белорусских националистов".