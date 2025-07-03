Герой России Александр Карелин поздравил Беларусь с Днем Независимости

Беларусь свято чтит подвиг героев-прадедов, кто плечом к плечу сражался за нашу общую Родину, и сегодня белорусы и россияне помнят о цене Великой Победы. С Днем Независимости Беларусь и "Первый информационный" поздравил Герой России Александр Карелин.

"Я уверен, что тема Великой Отечественной войны в российской и белорусской истории не может потерять актуальность никогда. Это веха нашей общей истории. Освобождение Минска от немецко-фашистских захватчиков с теми огромными потерями, которые понесла Беларусь, говорит о цене, которую заплатили за эту победу", - отметил депутат Государственной думы Федерального собрания России Александр Карелин.