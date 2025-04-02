Гигин: Беларусь популярна из-за модели государственности

Беларусь популярна не только из-за качества продуктов, но из-за модели государственности, которая очень симпатична и привлекает к себе людей. Этот фактор общественной популярности и является одним из ключевых. Таким мнением в программе "Актуальное интервью" поделился депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, гендиректор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин.

По его словам, Союзное государство создавалось сложно, потому что в России против него выступали либеральные круги. "Недавно Президент Беларуси, выступая в Совете Федерации, еще раз упомянул Анатолия Чубайса, который возглавлял некие круги в тогдашнем руководстве России, что конкретно торпедировали эту идею. Но идея СГ была настолько популярная, настолько у нее было много сторонников, что просто игнорировать это было невозможно, - уверен парламентарий. - И многие боялись фактора Лукашенко (как тогда модно было говорить). Потому что Беларусь представляла собой модель того, что могло бы быть с Россией 90-х годов при грамотном, толковом управлении.

Актуальное интервью | Вадим Гигин - Какое сегодня будущее для союза Беларуси и России? - Почему Беларусь сегодня так популярна? - Можно ли говорить о том, что 2022-й год стал определённым триггером для усиления союза? Об этом и не только рассказал Вадим Гигин, депутат представителей Национального собрания Беларуси, гендиректор Национальной библиотеки Беларуси. 02.04.2025 13:15

Идея Союзного государства глубоко укоренена у белорусов и русских, и говоря о будущем Союзного государства, это надо иметь в виду, считает политик. "Многие утверждают, что из-за цен на нефть, газ, поставок продуктов. Нет. Экономика важна, но изначально посыл Союзного государства глубоко идеологичен, - отметил Вадим Гигин. - Это осознание общности и исторической, культурной судьбы русских и белорусов. Это общий код исторический, цивилизационный, который у нас есть. Безусловно, что за эти годы установились и общеэкономические связи, выстроены логистические цепочки".

Политик отметил, что в нашей исторической, идеологической политике необходимы синхронизация и консультации для того, чтобы избегать острых моментов, и общаться по тем датам, фигурам, событиям, которые нас объединяют. Надо делать ставку на историю, идеологию, на моменты, которые нас объединяют, а не на те, которые народы разводят, как это Запад пытается делать.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/51f047b7-95e0-4a0c-b187-3b42bb6d41ce/conversions/b7263006-de24-43dd-b619-7ffda81437a2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/51f047b7-95e0-4a0c-b187-3b42bb6d41ce/conversions/b7263006-de24-43dd-b619-7ffda81437a2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/51f047b7-95e0-4a0c-b187-3b42bb6d41ce/conversions/b7263006-de24-43dd-b619-7ffda81437a2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/51f047b7-95e0-4a0c-b187-3b42bb6d41ce/conversions/b7263006-de24-43dd-b619-7ffda81437a2-xl-___webp_1920.webp 1920w

За все последние годы в экономике был сделан прорыв. "Санкции в 2022-м дали новый импульс. Мы вышли на рекордные показатели товарооборота. Но нужно быть готовым к тому, что возникнут сложности. Об этом открыто говорит наш Президент. И назначая правительство, он отмечает, что мы заместили ниши тех же западных брендов, которые ушли, встроили в российские производственные цепочки и оборонной промышленности, и наукоемкие то, что Беларусь сохранила. Сейчас куда бы ты ни приехал тебе в России везде говорят: "Спасибо, Беларусь, что вы сохранили…" и дальше перечисляется: микроэлектронику, оптические какие-то исследования и т.д., и т.д."

Депутат обратил внимание, что есть конкуренция со стороны китайских товаров и со стороны западных брендов, которые, по его словам, стоят в очереди, чтобы вернуться в Россию, и они будут возвращаться. "Насколько мы конкурентоспособны сейчас, насколько наш директорский корпус готов, насколько выстроены возможности финансирования дальнейших поставок и наращивания товарооборота, чтобы выходить на новые перспективные цифры. Как сделать так, чтобы регионализация нашей интеграции приносила реальные дивиденды в экономике и нам, и российским партнерам?", - задался вопросами политик.

Вадим Гигин:

"Такая триада - идеология (политика), экономика и безопасность. Невозможно представить сейчас безопасность России без белорусского фактора. Белорусский балкон позволяет контролировать и обеспечивать не только ключевое стратегическое московское направление, но вообще треугольник: Москва - Калининград - Санкт-Петербург. А это вся Балтика, это крупнейшие российские города, это штаб Балтийского флота и целый-целый ряд других вопросов".