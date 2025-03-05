Гигин: К Лукашенко уже стоит очередь из тех, кто хочет взять интервью

Интервью Президента Беларуси Александра Лукашенко для известного блогера Марио Науфала вызвало эффект разорвавшейся информационной бомбы. К Александру Лукашенко уже стоит очередь из тех, кто хочет взять интервью, - журналистов, блогеров, а также известных общественных деятелей. Это подчеркнул кандидат исторических наук, председатель правления общества "Знание", депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Вадим Гигин.

Ключевые факторы - опыт главы белорусского государства, его открытость и искренность. Мнение Александра Лукашенко интересует многих, и оно важно для определения того, что произойдет в мире в будущем.

"Здесь важно все, любые аспекты и то, что Марио Науфал, который брал интервью, - это не просто какая-то восходящая звезда американского блогерства, это очень популярный политический блогер, человек, близкий к Илону Маску, некоторые называют его протеже Илона Маска. Маск входит в тройку тех, кто реально сейчас управляет Америкой. То есть это сам президент Трамп, Илон Маск и Джей Ди Вэнс. И очень показательно то, что в этот момент интервью берут и публикуют именно с нашим Президентом, - прокомментировал Вадим Гигин. - Конец эпохи политкорректности, которую провозгласил Дональд Трамп, собственно говоря, отражает взгляды и представления нашего Президента".

По словам парламентария, Александр Лукашенко никогда не руководствовался формализмом при общении с аудиторией. В разговоре с политиками или с обычными гражданами белорусский лидер всегда открытый, искренний.