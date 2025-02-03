Глава ЦИК о выборах в Беларуси: Прошли в полном соответствии с принципами открытости и гласности

Выборы Президента Беларуси прошли в полном соответствии с принципами открытости и гласности, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко на заседании ЦИК, сообщает БЕЛТА.

"26 января 2025 года состоялись выборы Президента Республики Беларусь. Кампания проведена в сроки, установленные национальным законодательством, на основании требований Конституции Республики Беларусь и Избирательного кодекса, в полном соответствии с принципами открытости и гласности, с участием широкого круга наблюдателей, как национальных, так и иностранных. Выборы широко освещались в информационном пространстве, в том числе на официальном сайте, в социальных сетях и мессенджерах Центральной избирательной комиссии", - рассказал Игорь Карпенко.

Глава ЦИК отметил качественную работу Информационного центра, "площадки которого позволяли своевременно освещать ход голосования, доводить до избирателей, наблюдателей и СМИ актуальные сведения, в режиме реального времени подключать регионы для информирования о текущей ситуации, в том числе на участках для голосования, на протяжении дня выборов".