Главарь "Белой команды" и нацист - что известно о карателе Александре Буглае

В миллионном фонде архива Комитета государственной безопасности Беларуси хранятся поистине уникальные документы. В них изложены события, факты, детали, подробности, которых не знают ни историки, ни исследователи, чей научный интерес связан с оккупацией Беларуси в годы Великой Отечественной войны.

Один из таких документов - разыскное дело на предателя родины, нацистского пособника, одного из жесточайших карателей Беларуси, который после Великой Отечественной войны был агентом американской разведки, Александра Буглая.

Начальник Центрального архива КГБ Беларуси Дмитрий Воропаев объяснил, что разыскные дела заводились в послевоенный период на большинство карателей, которые не были обнаружены на территории бывшего СССР.

Александр Буглай родился в 1910 году в деревне Кирковщина современного Несвижского района. Там же он окончил в школе 6 классов. Семья была многодетной, и отец не мог дать материальные средства - это цитата из собственноручных показаний Буглая - поэтому ему приходилось работать деревенским пастухом. Уже в подростковом возрасте амбиции у него были чрезмерные. Как только позволило время, Буглай добровольно пошел на службу в польскую армию - в 16-й уланский полк. Стремился попасть на обучение в офицерскую или унтерофицерскую школу. Однако там его вернули на землю - сказали, что православный, поэтому получить офицерское звание и остаться на сверхсрочную службу в польской армии оказалось для него нереальным.

Александр Буглай на службе в польской армии

Этот факт существенно задел амбициозного Буглая, поэтому он дезертировал, нелегально перешел границу СССР, после чего и получил свой первый срок. Его отправили на спецпоселение в Омскую область, но оттуда он сбежал - 350 км до Омска прошел пешком, добрался до Минска. Потом был снова нелегальный переход границы, суд и тюремное заключение.

Как рассказал историк спецслужб Александр Кислицкий, нацист Александр Буглай позже вспоминал, что в тюрьме было лучше, потому что когда вышел на свободу в 1934 году, попытался поехать домой к отцу, но ему не разрешили проживать в приграничной полосе и депортировали в Барановичскую область. Там его завербовала польская разведка, и Буглай, говоря прямо, продается, ведь ключевым моментом вербовки стали деньги. Ему предложили немалую сумму, благодаря которой Буглай женился. Новоиспеченный агент числился в столбцовском разведотделении.

До войны Буглая дважды засылали в СССР для сбора разведданных о гарнизонах в Брянске, Унече, Смоленске и Гомеле. Он зарисовывал схемы расположения воинских частей, выяснял количество вооружения и фамилии командиров. Действовал под оперативными псевдонимами Букатов и Бугаев, а за свою работу получал 300 злотых.

Дмитрий Воропаев добавил, что дело максимум должно было храниться в архивах органов госбезопасности до 1980 года, а потом - уничтожиться, однако недавно к начальнику Центрального архива КГБ Беларуси обратились ветераны органов госбезопасности - ветераны военной контрразведки - и рассказали ему о том, что в запасниках музея управления, еще лет 10 назад, видели разыскное дело на Буглая.

Разыскное дело на Александра Буглая

Оказывается, что все это время тома под грифом "совершенно секретно" хранились в сейфе. Сейчас документы позволят раскрыть тайны нацистских пособников и составить хронологию преступлений карательного подразделения "Белая команда", которую возглавлял Александр Буглай.

Александр Кислицкий отметил, что Буглаем был создан антипартизанский спецназ, который использовал действительную спецназовскую тактику. Зимой 1942-1943 годов они надевали белые маскировочные халаты и заходили в крайний дом в деревне, представлялись десантниками Красной армии, которые попали в окружение и которым необходимо срочно связаться с партизанским отрядом, чтобы выйти в действующие войска Красной армии. Люди им не верили, но они представляли автоматы ППШ.

Батальон Буглая состоял исключительно из добровольцев, и каждый из них намеренно шел на службу в "Белую команду". Их главная задача - расстреливать людей, сжигать деревни, грабить население, но все эти преступления совершались под предлогом борьбы с партизанами. На счету буглаевцев остаются десятки карательных акций по уничтожения мирного населения Беларуси.

Нацисты во время Великой Отечественной войны