Пытали и расстреливали за 50 сигарет - о зверствах "Белой команды" во главе с нацистом Буглаем news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f1b9f454-d67d-4d73-96fb-e68b467bad76/conversions/4df2da90-2948-415f-be2b-70885bd4fda1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f1b9f454-d67d-4d73-96fb-e68b467bad76/conversions/4df2da90-2948-415f-be2b-70885bd4fda1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f1b9f454-d67d-4d73-96fb-e68b467bad76/conversions/4df2da90-2948-415f-be2b-70885bd4fda1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f1b9f454-d67d-4d73-96fb-e68b467bad76/conversions/4df2da90-2948-415f-be2b-70885bd4fda1-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александр Буглай - нацистский пособник, который считается одним из жесточайших карателей Беларуси, который после Великой Отечественной войны стал агентом американской разведки.

По кровожадности и зверству подразделение Буглая можно смело поставить на одну ступень с командой СС Дирлевангера, но, в отличие от этого подразделения, информация о карателях из "Белой команды", их имена и деятельность главаря палачей Буглая для большинства белорусов являются терра инкогнита.

Начальник Центрального архива КГБ Беларуси Дмитрий Воропаев отметил, что в протоколах допросов карателей, которые осуществляли совместно с ним свои злодеяния на территории Беларуси, есть показания, которые свидетельствуют о том, что таких методик и жестокости, которые применял Буглай, боялись даже сами немцы.

Дмитрий Воропаев news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/15fac062-9e00-48fe-979d-8ca84d22c39a/conversions/13c37622-9328-4dfb-a93b-8d5b51b977b3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/15fac062-9e00-48fe-979d-8ca84d22c39a/conversions/13c37622-9328-4dfb-a93b-8d5b51b977b3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/15fac062-9e00-48fe-979d-8ca84d22c39a/conversions/13c37622-9328-4dfb-a93b-8d5b51b977b3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/15fac062-9e00-48fe-979d-8ca84d22c39a/conversions/13c37622-9328-4dfb-a93b-8d5b51b977b3-xl-___webp_1920.webp 1920w Дмитрий Воропаев

Палач добровольно пошел в немецкую комендатуру, предложил свои услуги, ведь он отлично владел разведывательными навыками и знал немецкий язык. Приблизительно в сентябре 1941 года 551 комендатура в Барановичах переместилась в Гомель, где переформатировалась в фельдкомендатуру, там Буглай работал в качестве следователя. Он был на хорошем счету у немецкой военной администрации города, и за безупречную службу и рвение ему даже выделили квартиру.

Так называемая работа Буглая - пытки над советскими гражданами. Его методы были настолько зверскими, что немецкое командование опасалось брать на себя ответственность за его действия, поэтому ему предложили реализовывать варварские практики за стенами СД.

Дмитрий Воропаев объяснил, почему немецкое командование разрешило Буглаю создать свой отряд: "По-русски это называется от греха подальше, мол, в комендатуре такой человек не нужен. Пускай он своей карательной деятельностью занимается отдельно".

"Белая команда", главарем которой был Александр Буглай, принимала участие в карательных акциях по уничтожению партизан, однако бой с партизанами они не вели, а приходили в деревни и расправлялись с мирным населением. Например, убийство жителей населенных пунктов Веселый Пахарь, Фундаминка, Будище остаются на счету "белохалатников" (так прозвали членов "Белой команды", потому что они переодевались в белые маскировочные халаты).

нацисты news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3809a408-041e-4766-86cb-2b32976cd006/conversions/398fe905-fa8e-4d25-9eaf-ed7b2bb8a694-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3809a408-041e-4766-86cb-2b32976cd006/conversions/398fe905-fa8e-4d25-9eaf-ed7b2bb8a694-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3809a408-041e-4766-86cb-2b32976cd006/conversions/398fe905-fa8e-4d25-9eaf-ed7b2bb8a694-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3809a408-041e-4766-86cb-2b32976cd006/conversions/398fe905-fa8e-4d25-9eaf-ed7b2bb8a694-xl-___webp_1920.webp 1920w

Изначально отряд Буглая насчитывал порядка 70 человек. Одна из первых карательных акций команды прошла в ноябре 1941 года в Гомельском районе. Тогда выявляли партизанские семьи, связных и активистов. Немецкое командование за это наградило Буглая медалью "За храбрость". В нацистской прессе даже появились статьи о русском Робин Гуде, который бесстрашно сражается с партизанами и уничтожает бандитские формирования (так в немецких документах называли партизан).

Деятельность палача и его отряда сравнима с летучим голландцем - как только появлялась информация о партизанах, туда же направлялась и "Белая команда". Историк спецслужб Александр Кислицкий заявил, что тактику Буглай выбрал следующую: налетели, убили, расстреляли, спрятались.

Кстати, нацист был очень дружен с начальником Гомельской областной полиции Кардаковым, который создал в Гомеле специальную школу для обучения полицейских, в которой готовили и кадры для Буглая. Среди занятий там были немецкий язык, строевая, стрелковая, физическая подготовка, политические беседы и сама полицейская служба.

На территории нескольких районов Гомельской области за год было проведено порядка 40 карательных акций, в ходе которых уничтожали партизанские семьи, а трудоспособное население угоняли на принудительные работы в Германию.

На 1 августа 1943 года в Гомельской области отряд Буглая уничтожил девять партизанских лагерей, 400 человек взяли в плен, убили и ранили 2,7 тыс. партизан. Это данные из "Боевого дневника" "Белой команды", но реально жертвами становилось гражданское население. В число партизан Буглай включал женщин, детей, стариков - членов семей партизан и тех, кто, по его мнению, помогал партизанам. Кстати, за каждого убитого человека каратель из "Белой команды" получал премию - 50 сигарет.

После ранения, которое Буглай, согласно показаниям начальника штаба Наумова-Преловского, получил из-за неосторожного обращения с оружием, команду перебросили в Чечерский район. По приказу коменданта Чечерска районные полиции Буда-Кошелева, Ветки, Уваровичей направили 10-15 наиболее подготовленных полицаев для "Белой команды". Буглай лично беседовал с каждым, и отряд вырос до 150 человек.

Буглаю присвоили звание капитана, а затем и майора, отряд перевели в штат немецкой роты. Палачи получали такую же зарплату, как и солдаты вермахта на восточном фронте. Кроме того, буглаевцев обеспечивали фронтовым пайком. "Белую команду" также вооружали автоматами, пулеметами, карабинами и обеспечивали немецким обмундированием. На счету Буглая имеется 13 медалей и орден.

Буглай - обладатель и нагрудного знака "За ближний бой" III степени, причем представление на награду писал сам на себя. Он активно вел агентурную работу, специально готовил людей для засылки в партизанские отряды. Его агенты владели шпионской тактикой, знали советскую строевую подготовку и команды, умели стрелять из нескольких видов оружия. Так они выясняли расположение лагерей и местожительство семей командиров партизанских формирований.

Татьяна Гончарова, директор Чечерского историко-этнографического музея:

"У них работал мальчик, которому было 14 лет, он помогал по хозяйству, убирал за ними. И, наверное, Лапицкому (состоял в отряде "Белая команда". - прим. news.by) стало скучно, и он сказал этому мальчишке пробежаться, а сам выстрелил ему в спину. Почему он это сделал? Наверное, люди таким образом - страшно говорить об этом - развлекались".

Татьяна Гончарова привела и еще один факт зверского отношения "Белой команды" и лично Александра Буглая к мирным жителям. Отряд вывел все население одного из поселков в центр, отобрал 26 стариков, детей и женщин (самой маленькой жительнице деревни было полтора года), их всех завели в клуб и подожгли. Люди начали выбивать окна, вылезать через них, но их расстреливали, а трупы бросали. В тот день было уничтожено - вместе с сожженными - 52 человека.

Убийством людей буглаевцы занималась как самостоятельно, так и в составе других нацистских подразделений. Одна из самых крупных карательных акций прошла 14 октября 1943 года в поселке Репище. Людям, которым удалось сбежать из него, на пепелище нашли 74 черепа и человеческих останков. Каратели провели свою акцию в День Покрова Пресвятой Богородицы, но немцы на этом не остановились и начали прочесывать близлежащий лес, это было примерно 20 октября. По сводкам и архивным данным, после этого процесса было найдено порядка 500 останков людей.

В сентябре 1943 года были освобождены первые населенные пункты Беларуси, Красная армия вела освободительные бои в направлении Гомеля, и Буглай получил команду переместиться в район Бобруйска, а затем занять населенный пункт Макаричи Стародорожского района. Первое, что он сделал после того, как занял деревню Макаричи, - выгнал стариков, женщин и детей на разминирование дороги. Она была заминирована партизанами, и по ней долгое время никто не ездил. Буглаю нужно было очистить путь из Макаричей в Старые Дороги. Группа местных жителей на лошадях бороновала грунтовку. Взрывы и гибель стариков и женщин палачей не останавливала.

Там же Буглай сформировал крупный батальон, в котором состояли более 700 человек. Это четыре роты хорошо обученных и боеспособных палачей. В составе карательного подразделения была рота быстрого реагирования, артиллерийский взвод.

Протоколы допросов карателей из "Белой команды", возможно, помогут устранить белые пятна в деле об уничтожении деревни Попова Гряда Червенского района. На сегодня историки не могут назвать точную дату уничтожения деревни. Известно лишь, что трагедия произошла в первых числах мая 1944 года. Точное количество убитых и сожженных жителей также разнится - то ли 56, то ли 57 человек. Дело в том, что незадолго до прихода карателей в Попову Гряду в соседнем населенном пункте расстреляли 300 женщин из нескольких деревень. Исследователи говорят, что там были и женщины из Поповой Гряды. Но сейчас, вероятнее всего, историки будут опираться на факты, а не версии.

Мемориальный комплекс "Попова Гряда" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/74f9d121-cfef-4656-88da-c97c3cc8e246/conversions/4504a11e-e5dd-4026-9b88-8eae9acf7183-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/74f9d121-cfef-4656-88da-c97c3cc8e246/conversions/4504a11e-e5dd-4026-9b88-8eae9acf7183-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/74f9d121-cfef-4656-88da-c97c3cc8e246/conversions/4504a11e-e5dd-4026-9b88-8eae9acf7183-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/74f9d121-cfef-4656-88da-c97c3cc8e246/conversions/4504a11e-e5dd-4026-9b88-8eae9acf7183-xl-___webp_1920.webp 1920w Мемориальный комплекс "Попова Гряда"

Согласно показаниям палачей из "Белой команды", их батальон участвовал в блокаде партизан отряда имени Кирова под командованием Михаила Корешкова. Тогда партизаны убитыми и ранеными потеряли 250 человек. 27 раненых партизан находились на лечении в деревне Попова Гряда. Буглаевцы сожгли их живьем вместе со 153 жителями деревни. Произошло это в ночь с 6-го на 7-е мая 1944-го года.