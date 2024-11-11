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Общество
Главная елка Беларуси зажигает огни во Дворце Республики. Какое представление ждет гостей праздника
6 часов назад
Беларусь
Минск
главная елка
Новый год 2025
Президент
Все
Александр Лукашенко встретился с Президентом ОАЭ
1 час назад
Как Беларусь укрепляет свои позиции на Ближнем Востоке - в рубрике "Время Первого"
17 часов назад
Президент Беларуси поздравил сотрудников КГБ с профессиональным праздником
20.12.2024
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Итоги визита Александра Лукашенко в Оман
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Депутат рассказал, какая глобальная цель создания дипфейков оппонентами Беларуси
20.12.2024
14:43
МИД Беларуси сожалеет в связи с тем, что Польша выбрала путь эскалации ситуации в Европе
19.12.2024
19:20
Когда в ЦИК запланировали заседание по регистрации кандидатов в Президенты Беларуси
18.12.2024
12:38
После переговоров Беларусь и Оман подписали документы о сотрудничестве
18.12.2024
08:49
Миссия наблюдателей от СНГ начинает работу на выборах Президента Беларуси 18 декабря
18.12.2024
08:20
Общество
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Белорусский союз женщин устроил праздник под звездным небом для воспитанников детских домов
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На Свислочи в Осиповичском районе рыбак поймал огромную щуку. Сделал фото и отпустил
Недавно
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1 час назад
Запад ждет экономический апокалипсис - времени остается совсем немного
1 час назад
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Жалдыбин: Белорусские компании активно приходят на рынок ОАЭ
18 часов назад
Генеральный консул Беларуси в Дубае рассказал о местных тонкостях ведения бизнеса
20.12.2024
22:10
Белорусские специалисты освоили работу с биомеханическими протезами
20.12.2024
15:12
У инвесторов растет интерес к строительству майнинговых ферм на территории Беларуси
20.12.2024
12:20
Возводить или нет вторую АЭС в Беларуси? В Минэнерго рассказали, когда могут принять решение
20.12.2024
12:00
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Одна история возмутила Маска и он призвал проверить умственные способности американских чиновников
Недавно
Трамп грозится забрать Панамский канал и выйти из ВОЗ
Недавно
В Генуе почтили память генерала Кириллова
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В Турции медицинский вертолет врезался в больницу
4 часа назад
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Вопросы национальной и информационной безопасности обсудили на диалоговой площадке в Минском районе
13.12.2024
14:40
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09.12.2024
12:34
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24.11.2024
17:58
С какой целью генпрокурор Беларуси посетил Оршанский район?
22.11.2024
17:54
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11.11.2024
18:36
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14:53
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