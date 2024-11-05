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Общество
Главная и настоящая роль Руслана Чернецкого. Нового министра культуры представили коллективу
10 часов назад
министр культуры
Руслан Чернецкий
представление
Президент
Все
Главным редактором Издательского дома "Звязда" назначена Ольга Ануфриева
13 часов назад
Дмитрий Радивоник стал заместителем председателя ГТК
14 часов назад
Президент Беларуси одобрил назначения в руководстве ряда министерств
14 часов назад
Лукашенко раскритиковал белорусский кинематограф: Это просто позорище и недопустимо
15 часов назад
Политика
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МИД Беларуси выразил поддержку Сирии по стабилизации ситуации и отражению террористической угрозы
16 часов назад
Кочанова пригласила коллег из МПА СНГ принять участие в наблюдении за выборами в Беларуси
17 часов назад
Беларусь и Россия предложили вариант документа Евразийской хартии многообразия
18 часов назад
Крупнейшие провалы британских политиков - 2 декабря в "Понятной политике"
30.11.2024
15:58
МИД Беларуси поддержал усилия палестинского народа по построению независимого государства
29.11.2024
20:12
Общество
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Премьера "Титаника", скандал с послами, градины по 3 см - чем 1998-й запомнился белорусам
5 часов назад
Когда и почему с белорусских денег исчезли зайчики, волки и прочие звери
6 часов назад
Хоккейный бум 1998 года: белорусская сборная впервые попала в восьмерку сильнейших
6 часов назад
Агента СБУ с позывным Мангуст в Беларуси приговорили к 10 годам
8 часов назад
Экономика
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Почти 40 млрд белорусских рублей заработал Минск на экспорте товаров и услуг
20 часов назад
В Беларуси сделают ставку на сады высочайшего класса и лежкие сорта яблок
01.12.2024
22:31
Всему миру по льняной вышиванке - Беллегпром делает ставку на готовую продукцию
01.12.2024
22:26
Без перехода на высокие технологии обеспечивать рост в АПК будет сложно - Головченко
01.12.2024
22:18
Попытки изоляции Беларуси, выдавливания с мировых рынков провалились - Головченко
01.12.2024
22:08
В мире
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Левая оппозиция в парламенте Франции выдвинула вотум недоверия премьеру Барнье
8 часов назад
Оксфордский словарь объявил слово 2024 года
8 часов назад
Президент Грузии опубликовала призыв к школьникам присоединиться к протестам
10 часов назад
Элтон Джон сообщил о потере зрения
10 часов назад
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В Слониме открыли спортивный комплекс "Гвардейский" для военнослужащих
24.11.2024
17:58
С какой целью генпрокурор Беларуси посетил Оршанский район?
22.11.2024
17:54
Мэр Минска проинспектировал строительство мусороперерабатывающего завода
11.11.2024
18:36
Строительство поликлиник и жилья - как развивается Минский район
11.11.2024
17:24
В Борисовском районе создали STEM-пространство для детей с особенностями развития
05.11.2024
18:35
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Беспилотник, пульт, батареи и ноутбук. Двое белорусов задержаны сморгонскими пограничниками
11 часов назад
В Гомеле задержали 20-летнего наркодилера
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Утонувший человек найден в мелиоративном канале возле Молодечно
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Новая схема обмана: мошенники начали рассылку картинок-открыток с вредоносным кодом
17 часов назад
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Снеговики от 14 руб., елки от 30: узнали цены на новогодние украшения в магазинах и ТЦ Минска
8 часов назад
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