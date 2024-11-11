Главная профсоюзная елка состоялась в Минске

В столице сегодня прошла главная профсоюзная елка страны. Она собрала более 500 ребят из Минска и Минской области. Новогодний праздник подготовили для воспитанников социальных приютов, детских домов семейного типа, школ-интернатов, а также детей из многодетных и малообеспеченных семей.

В 2024 году профсоюзы поддержат свыше 170 детских учреждений по всей стране. Так, например, свои долгожданные подарки уже получили юные белорусы из Волковысской, Городецкой, Антопольской, Бабичской и Белыничской спецшкол-интернатов.

Александр Щекович, зампредседателя Федерации профсоюзов Беларуси: "Каждый день порядка полторы тысячи деток посещают наши дворцы только профсоюзные. Основная задача профсоюзов всех уровней - дойти до каждого ребенка: в детском доме, социальном приюте, интернате и, конечно же, не обойти стороной детей наших работников, которые, как и все детки, ждут чуда в эти предновогодние дни".