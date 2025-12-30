3.72 BYN
Главная профсоюзная елка объединила 500 ребят из Минска и Минской области
Марафон добра и новогодних чудес продолжается, ведь именно Новый год - это то самое время, когда каждый может искренне поверить в волшебство и загадать самое сокровенное желание. А для детей эти дни наполнены целым каскадом ярких событий с подарками, представлениями и, конечно же, встречами с добрыми волшебниками.
30 декабря главная профсоюзная елка объединила в Минске 500 юных гостей из столицы и области. Это замечательное событие, к слову, является давней и очень полюбившейся традицией Федерации профсоюзов Беларуси. Для ребят подготовили по-настоящему яркое представление с увлекательными интерактивными играми, хороводами и, разумеется, новогодними подарками. Участниками стали воспитанники социальных приютов, детских домов семейного типа, школ-интернатов, а также дети из многодетных и малообеспеченных семей.
Юрий Сенько, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
"Профсоюзы принимают активно участие в реализации программы "Профсоюзы - детям". К сожалению, сегодня у нас в стране есть дети, которые по каким-то причинам лишены родительской заботы. И здесь профсоюзы вместе с нанимателями, вместе с социальными партнерами, в том числе по решению главы государства, который определил, что дети должны быть окружены вниманием и заботой, очень активно включились в работу по поддержанию таких детишек. Ребята ждут заботы и внимания. И это внимание, которое с раннего детства закладывается в ребенка, со временем даст свои плоды. Дети все это помнят. Из них вырастет хорошее будущее нашей страны, достойные продолжатели лучших традиций нашей страны".
Ежегодно сотни тысяч ребят становятся участниками новогодних праздников. И благотворительные профсоюзные елки продолжают дарить радость и продлятся до середины января. Но поддержка детей не ограничивается лишь в праздничные дни. Это всесторонняя забота, которая оказывается круглый год, особенно тем, кто наиболее нуждается в помощи. Так, под патронатом Федерации профсоюзов Беларуси находятся свыше 170 детских учреждений по всей стране. И в каждый такой уголок придет новогоднее чудо, чтобы самые заветные желания детей обязательно сбылись.