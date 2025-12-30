Главная профсоюзная елка объединила 500 ребят из Минска и Минской области

Марафон добра и новогодних чудес продолжается, ведь именно Новый год - это то самое время, когда каждый может искренне поверить в волшебство и загадать самое сокровенное желание. А для детей эти дни наполнены целым каскадом ярких событий с подарками, представлениями и, конечно же, встречами с добрыми волшебниками.

30 декабря главная профсоюзная елка объединила в Минске 500 юных гостей из столицы и области. Это замечательное событие, к слову, является давней и очень полюбившейся традицией Федерации профсоюзов Беларуси. Для ребят подготовили по-настоящему яркое представление с увлекательными интерактивными играми, хороводами и, разумеется, новогодними подарками. Участниками стали воспитанники социальных приютов, детских домов семейного типа, школ-интернатов, а также дети из многодетных и малообеспеченных семей.

Юрий Сенько, председатель Федерации профсоюзов Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/88f64106-c25d-467d-a403-3c6ae42639ca/conversions/9c46f8b4-1b8d-4588-aa61-c6545baa1900-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/88f64106-c25d-467d-a403-3c6ae42639ca/conversions/9c46f8b4-1b8d-4588-aa61-c6545baa1900-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/88f64106-c25d-467d-a403-3c6ae42639ca/conversions/9c46f8b4-1b8d-4588-aa61-c6545baa1900-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/88f64106-c25d-467d-a403-3c6ae42639ca/conversions/9c46f8b4-1b8d-4588-aa61-c6545baa1900-xl-___webp_1920.webp 1920w

Юрий Сенько, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

"Профсоюзы принимают активно участие в реализации программы "Профсоюзы - детям". К сожалению, сегодня у нас в стране есть дети, которые по каким-то причинам лишены родительской заботы. И здесь профсоюзы вместе с нанимателями, вместе с социальными партнерами, в том числе по решению главы государства, который определил, что дети должны быть окружены вниманием и заботой, очень активно включились в работу по поддержанию таких детишек. Ребята ждут заботы и внимания. И это внимание, которое с раннего детства закладывается в ребенка, со временем даст свои плоды. Дети все это помнят. Из них вырастет хорошее будущее нашей страны, достойные продолжатели лучших традиций нашей страны".