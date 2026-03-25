Главная цель маневров войск Западного командования достигнута - генерал Муравейко

При всей нашей открытости в ответ на воинственную риторику и недружественные шаги по милитаризации со стороны наших западных соседей нам все же приходится держать руку на пульсе своей обороноспособности. Белорусская армия - это единый, живой организм, способный решать задачи любой сложности в самой динамичной и непредсказуемой обстановке, заявил министр обороны страны, наблюдая за финальным этапом комплексных учений с войсками Западного оперативного командования.

Виктор Хренин 25 марта наблюдал за маневрами, которые стали финальной точкой в недельной тренировке. При разработке сценария учитывалась современная военно-политическая обстановка. Тренировка была максимально приближена к условиям реальных боевых действий. Особенность учений - их сугубо оборонительный характер.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

"Среди основных задач маневров - повышение обученности войск в интересах защиты суверенитета и территориальной целостности нашего государства. И чтобы наши западные соседи в итоге не заявляли официально в прессе, мы, белорусская армия, еще раз продемонстрировали свое миролюбие. Врагов у нас нет. Мы готовимся оборонять, защищать свою землю. И любую агрессию будем пресекать самыми решительными образом".

Как заметил начальник Генштаба генерал Муравейко, главная цель маневров - способность войск Западного командования выполнять задачи по защите страны - достигнута. Уже можно сказать, что в быстро меняющейся обстановке подразделения успешно освоили применение артиллерийских и ракетных систем, боевую стрельбу из танка, машин пехоты; как в случае контратаки использовать дроны и средства радиоэлектронной борьбы. Военнообязанные, которых призвали на сборы в рамках учений, также показали отличный уровень подготовки. Кроме того, во время учений отрабатывался ряд экспериментальных вопросов. Например, как максимально сократить сроки подготовки оборонительной операции войсками оперативного объединения.

Кластерный принцип - новый способ построения системы управления

Павел Муравейко, начальник Генштаба Вооруженных Сил - первый замминистра обороны Беларуси:

"В рамках учений мы апробировали совершенно новый способ построения системы управления. В данном способе использовался кластерный принцип развертывания пунктов управления, оснащения их современными информационно-техническими средствами защиты информации и передачи данных, широкого применения рассредоточенных вариантов развертывания системы связи. Скажу сразу, что данный алгоритм и данный прием показал свою эффективность, система управления войсками объединения даже при потере 50 % своих элементов устояла и обеспечила устойчивость и управляемость войсками Западного оперативного командования. Это тоже хороший результат, который мы планируем заложить в дальнейшее развитие и строительство наших Вооруженных Сил".

Новые образцы вооружения и военной техники в оснащении армии