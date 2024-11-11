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Главный зимний праздник встретили масштабно - за что белорусы благодарны 2024-му
Автор:Стефания Винничек
Тысячи людей смотрели поздравление Президента на улицах белорусских городов в Новый год. По всей республике в ночь на 1 января были организованы яркие и красочные концерты, ярмарки, массовые гулянья. За что белорусы благодарны 2024 году?
Кто как трудился, тот так и отдыхает. 2024-й - Год качества - белорусы провожали масштабно, потому что знают: трудиться приходилось ударно, а чтобы новый год воплотил все загаданные под курантами желания, нужно обязательно провести работу над ошибками, подумать о себе, семье и, конечно, о стране.
Кто-то окончил университет, получил заветную кандидатскую степень, заработал первые серьезные деньги, встретил настоящую любовь, переехал в столицу и благодарит 2024-й за нелегкие пути, но блестящие итоги.
А кто-то просто влюблен в Беларусь за ее открытость, радушие, гостеприимство. Здесь получает высшее образование, стремится к красному диплому и находит любовь. Словно ощущая дух народного единства, сотни иностранных гостей присоединились к массовым гуляньям.
По традиции белорусы слушали новогоднее поздравление Президента Александра Лукашенко. Прозвучал и ответ на вопрос, каким же глава государства объявит новый год. 2025-й, кстати, Год благоустройства страны.
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