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Глазко рассказал, какие дороги в Беларуси сейчас обновляются и когда их введут в эксплуатацию
Теплая зима этого года не создала проблем для работников дорожных служб. В стране с начала 2025 года устранено 160 тыс. кв. м ям.
Первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Беларуси Григорий Глазко в проекте "Актуальное интервью" рассказал, где в Беларуси проводятся самые масштабные работы по реконструкции трасс.
"Работа ведется в рамках государственной программы "Дороги Беларуси" на 2021-2025 годы. Активно ремонтируется трасса МЗ Минск - Витебск, работа идет на участке от Плещениц до границы с Витебской областью. В работе дорога Р46 Лепель - Полоцк, ремонт проходит на участке от Лепеля до Сорочино. Этот участок будет введен уже в 2026 году. Также в следующем году будет введен в эксплуатацию участок дороги М10 от Гомеля до Бреста, а также дорога Р53 от Жодино до Борисова. В 2027 году будет введена дорога Р122 Могилев - Чериков - Костюковичи", - поделился Григорий Глазко.
Первый замминистра транспорта и коммуникаций отметил, что в 2025 году запланировано отремонтировать более 3 тыс. км местных дорог и 65 мостовых сооружений. "В конце 2024 года Александр Григорьевич поставил перед нами задачу отремонтировать дороги, которые ведут от райцентра до агрогородков, выполнить их в асфальтобетонном или цементобетонном исполнении", - сказал Григорий Глазко.