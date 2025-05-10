Глубокие чувства и гордость. Парад Победы в Минске стал поистине грандиозным зрелищем

Вечерний парад в Минске - самое яркое событие победного дня. Тысячи людей заранее стали собираться в центре. 9 Мая - настоящий народный праздник, когда все вместе, все на одной волне. Море людей и море эмоций, которые копились с самого утра.

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Виктор Хренин, министр обороны Беларуси: "В мире уже открыто сносят памятники, приписывают себе все заслуги нашей Победы, наших дедов и прадедов. Чем чаще это происходит, тем громче мы должны заявлять о своем, говорить и проводить такие праздники. Ведь сегодня это, по сути, часть национальной идеи, скрепляющая, цементирующая основа нашего общества".

На парадных трибунах - взрослые и юные наследники победителей. Герои уходят, но не перестают вдохновлять нас своей стойкостью и силой духа.

Старт параду дает Президент страны и Главнокомандующий. В этот день Александр Лукашенко предельно сосредоточен. К обеду он вернулся из Москвы. 9 мая - как и у каждого из нас - это глубокие чувства.

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Слаженность и четкость каждого шага военные оттачивали не одну неделю. Их выправкой можно только восхищаться! Все начинается после проверки готовности - традиционный объезд войск и поздравления военнослужащим. На страже безопасности и мира наши защитники и патриоты!

Президент: Народ показал невиданную волю к Победе

"Парад проводят во славу тех, кто не дрогнул и мужественно сражался за Родину. Наш народ показал невиданную волю к Победе", - эти слова Александр Лукашенко сказал нации с высокой трибуны.

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"Наши герои выстояли. Выстояли и победили. Они преподали Европе урок, который, как нам казалось, будет усвоен. Но на самом деле западные элиты необучаемы. Евросоюз, создаваемый как политическое и экономическое объединение, фактически трансформировался в тоталитарный военно-политический блок откровенно реваншистских настроений.

Брюссель планомерно превращает территории Польши и Прибалтийских стран в исходные районы для атаки на восточных рубежах Североатлантического блока.

В год 80-летия Великой Победы Евросоюз намерен поднять объемы военных ассигнований до уровня больше 3 % валового внутреннего продукта государств Евросоюза.

Варшава и Вильнюс намерены поставить на границе с Беларусью и Россией минно-взрывные заграждения.

Поэтому сегодня, перед лицом чудовищной угрозы возрождающегося европейского фашизма, мы призываем вспомнить уроки Великой Отечественной войны. Вот для чего нам нужна сегодня эта Победа и чествование тех героев.

Мы призываем всех: и политиков, и лидеров, и народы западных стран. Не стоит превратно понимать мирную риторику Беларуси. Да, мы призываем к миру. Да, мы всем сердцем хотим остановить все войны и конфликты на планете.

Но мы делали и будем делать все необходимое и даже больше для укрепления оборонного потенциала страны, поддержания боеспособности Вооруженных Сил на уровне, надежно обеспечивающем защиту суверенитета и территориальной целостности белорусского государства.

Мы больше под плеткой и в лаптях ходить не хотим и не будем!"

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Авиация - это гордость нации

Эффектно открывает парад воздушный эшелон - 4 десятка современных боевых самолетов и вертолетов из Беларуси и России. Авиация - это гордость страны. Защитники воздушных рубежей показывают класс - "держат рисунок" даже со средней скоростью 300 км/ч.

По традиции во главе пеших парадных расчетов прошли самые юные участники - суворовцы. Их девиз "Жизнь - Отечеству, честь - никому". Прошлое сливается с настоящим - историческую коробку сменяют люди в погонах из разных силовых структур, разных войск. Но все они сегодня работают на нашу безопасность. В 2025 году в парадном строю чеканят шаг военнослужащие из России, Азербайджана, Казахстана Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Китая. Оторвать глаз было невозможно от прекрасных дам.

Как в памятном Параде 1945-го, так и сегодня, проходит механизированная колонна. Ретрообразцы и современная техника - бронемашины, артиллерийские установки, реактивные системы залпового огня и зенитные ракетные комплексы. "Искандеры", "Полонезы", С-300 и С-400 - мощь и железная сила нашей обороны.

Рота почетного караула заставит всех затаить дыхание - кажется это не люди, а единый механизм. Сегодняшний плацпарад - дань благодарности и уважения поколению победителей за 80 мирных лет.

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Тяжелому, но святому времени истории посвящен театрализованный эпизод - "Будем жить!"

Победа ковалась единством и любовью к Родине. Самому тяжелому и самому святому времени истории посвящен театрализованный эпизод - "Будем жить! " Это дань памяти героическому подвигу предкам. Подвигу, который стал символом начала новой жизни.