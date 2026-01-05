Год белорусской женщины: какие идеи по укреплению статуса женщины в обществе выдвигают граждане

Проект "Народная пятилетка" стал площадкой, где белорусы участвуют в формировании государственной повестки. В центре внимания сейчас находится объявленный Год белорусской женщины.

Объявление 2026-го Годом белорусской женщины произвело фурор среди белорусов. Формирование национального образа женщины-труженицы и популяризация роли женщин в сохранении и развитии общества - главная цель тематического года.

Проект "Народная пятилетка" выделил ряд направлений, которые, по мнению граждан, могут способствовать достижению поставленных задач. Среди них введение особой категории "молодая мать", совершенствование социальной поддержки одиноких женщин, воспитывающих детей, разработка перечня мер психологической поддержки после родов. Инициативы направлены на заботу, поддержку и созидание.

Екатерина Речиц, руководитель Центра анализа гражданских инициатив Белорусского института стратегических исследований "Народная пятилетка":

"Обобщение предложений и инициатив, поступающих на онлайн-платформу проекта "Народная пятилетка", позволяет уже сейчас выделить некоторые акценты. Как считают люди, что могло бы способствовать реализации целей, поставленных в рамках Года белорусской женщины? Прежде всего, это создание условий для совмещения роли матери и трудовой деятельности женщин, развитие механизмов для всесторонней самореализации женщин, повсеместное и активное использование цифровых технологий для облегчения труда женщины, в том числе по дому, а также проведение разного рода информационных, просветительских, разъяснительных мероприятий для молодоженов, для беременных женщин всех возрастов для того, чтобы правильно воспитывать подрастающее поколение. Самое главное, на чем делается акцент нашими людьми, что нужно все-таки воспитывать все белорусское общество".

"Народная пятилетка" - аналитическое ядро для обратной связи с населением. В рамках проекта поступали предложения и по тематическому наименованию года. Среди инициатив граждан звучали такие варианты, как Год гармоничного развития Беларуси, Год искусственного интеллекта, а также Год семьи или молодежи.