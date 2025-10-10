Год благоустройства в действии - как превратить свой двор в уютный уголок

В Год благоустройства - масштабные изменения по всей стране! В Беларуси озеленены свыше 10 тыс. парков и скверов, обновлено около 200 детских и спортивных площадок. Важно отметить, что к преображению городов активно подключаются не только коммунальные службы, но и сами жители.

Расскажем, как превратить свой двор в уютный уголок своими руками.

В Год благоустройства по всей Беларуси преображаются парки, скверы и общественные пространства. Но есть места, где перемены начинаются не с техники и рабочих, а с инициативы людей. Так, во дворе на улице Логойский тракт все - от аккуратных дорожек до ярких клумб - создано руками местных жителей. Совместно они превратили обычный двор в уютный уголок, где приятно гулять и отдыхать.

Владимир Устинович, заведующий общежитием, 10 лет назад переехал в новую квартиру и решил, что его двор должен стать уютным местом для всех соседей. С граблями и лопатой в руках он каждый день трудился над благоустройством. И результат впечатляет: обычный двор превратился в цветущий сад с клумбами, дорожками, самодельными скамейками, игровыми и спортивными площадками и даже раздельной системой сбора мусора!

Каждый элемент здесь продуман и сделан с любовью. Например, птичья столовая - ребята насыпают корм, а птицы прилетают, кушают и радуют своим пением.

Благодаря инициативе Владимира и активному участию соседей, территория преобразилась. Интерактивные уголки для детей, шахматные столики, новые заборы - все это сделало двор комфортным и привлекательным для каждого жителя.