Год назад первая в истории Беларуси женщина-космонавт отправилась на МКС. Вспоминаем яркие моменты

Ровно год назад, 23 марта, в резервный день старта, первая в истории суверенной Беларуси женщина-космонавт Марина Василевская отправилась на МКС с космодрома Байконур вместе с уроженцем Беларуси, командиром корабля Олегом Новицким и астронавтом НАСА Трейси Дайсон.

Беларусь, белоруска, наша Марина. Ох, сколько теплых слов мы слышали в ту непростую неделю до старта, на Байконуре. Для человека неподготовленного: космос — это космос, он активно осваивается, но представить, что простой земной человек может за полгода так подготовиться что ни скула не дернется, когда отложится старт, что пульс будет 66, что на следующий день она снова сядет на тренажер. И как солдат, как боец продолжит подготовку - это тоже своего рода космос.

Решением Президента первый гражданин Республики Беларусь в космосе - это женщина. Марина Василевская была в числе 3 тысяч готовых. Только вдумайтесь, какая конкуренция. Александр Лукашенко приезжал в Звездный городок, когда осталось 5 претенденток. Встречался в Минске уже с основной - Василевской - и дублером Ленковой, с Василевской и Новицким по видеосвязи перед их стартом.

Еще одно решение Первого в тот самый день - в день старта - рядом с белоруской должна быть вся Беларусь! Был организован чартер Минск - Байконур. И даже несмотря на перенос старта по техническим причинам, все остались. 23 марта 2024 года Байконур был белорусским!

Тот день исторический - все по протоколу. Они вышли командой под песню "Трава у дома", сели в автобус, прошли медицинскую проверку, надели скафандры, пообщались с прессой и отпаривались к космическому кораблю.