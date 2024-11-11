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Год Зеленой Деревянной Змеи! В чем встречать и что поставить на праздничный стол
Автор:Виктория Шаркова
Приближается время чудес. По восточному календарю 2025-й пройдет под знаком Зеленой Деревянной Змеи. По китайской мифологии, этот символ олицетворяет мудрость, грацию, успех и процветание. Каким обещает быть год, в чем его встречать и что поставить на праздничный стол - это, пожалуй, главные вопросы, которыми люди задаются в декабре.
Чем меньше времени остается до новогодней ночи, тем больше людей штурмуют торговые центры: кто-то закупается продуктами для праздничного стола, кто-то докупает подарки, а кто-то в поисках идеального наряда.
В чем встречать Новый год: универсальные советы
Если на корпоративную вечеринку уместно надеть шикарное красное платье, то для домашних посиделок уютного костюма будет вполне достаточно. Предпочтение лучше отдать ткани из бархата - она отлично передает грациозность, свойственную змее. Броские акценты нарядам тоже не помешают. Главное - любимый цвет хищника.
Юлия Сержан, преподаватель Национальной школы красоты, консультант по имиджу:
"Конечно же, зеленый. Если у вас нет зеленой одежды, можно добавить зеленые аксессуары. Могут быть различные платья зеленые, но такие простые платья надо тоже дополнять какими-нибудь интересными украшениями. Змея любит сдержанную роскошь".
Чем угостить Зеленую Деревянную Змею
Чтобы змею задобрить, следует уделить особое внимание новогоднему столу. Обязательный пункт - поставить на стол вазу или тарелку с фруктами зеленых оттенков. Хищник порадуется и хорошо приготовленному мясу. Не стоит подавать замороженные полуфабрикаты. Змея предпочитает натуральность и свежесть, а потому любые консерванты или искусственные добавки вызовут у символа года раздражение.
Сергей Быковский, заведующий производством ОАО "Минотель":
"Полуфабрикат ни в коем случае нельзя готовить год Змеи. Змея очень любит натуральное все. Поэтому приготовьте, не поленитесь, сами. Можете использовать любые специи в этом году. Змея любит все. Она хищник у нас. Можно остренькое или сладенькое. Можно жирненькое, солененькое. Можно первого числа уху сварить, можно карпа пожарить на стол, очень будет вкусно. Также котлеты из карпа очень вкусно можно сделать. Если вы отдыхаете и встречаете Новый год на природе, было бы неплохо запечь рыбу в фольге, либо на углях".
Как задобрить Зеленую Деревянную Змею
Считается, что под покровительством змеи проходят едва ли не самые удачные времена. А людей, рожденных в этот год, отличают ум и осторожность. Крепкими будут и брачные союзы. Обязательно порадовать близких в новогоднюю ночь. У тех, кто еще не успел купить сюрприз, время еще есть.
Так как 2025-й пройдет под покровительством именно Деревянной Змеи, подарки из натуральных материалов будут особенно актуальны. Будь то украшения, декор для дома, или косметика. А вот что дарить нельзя, так это парфюм - символ года не любит резкие запахи. Ну а каким же будет 2025-й, узнаем уже совсем скоро. Главное - верить, что желания, загаданные в новогоднюю ночь, обязательно исполнятся. Не так ли?
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Год Зеленой Деревянной Змеи! В чем встречать и что поставить на праздничный стол
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