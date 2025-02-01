Гололедица и кратковременный снег прогнозируются в Беларуси 3 февраля, передает БЕЛТА .

Будет облачно с прояснениями. Кратковременный мокрый снег пройдет во многих районах. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный.