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Гололедица и кратковременный снег прогнозируются в Беларуси 3 февраля
Гололедица и кратковременный снег прогнозируются в Беларуси 3 февраля, передает БЕЛТА.
Будет облачно с прояснениями. Кратковременный мокрый снег пройдет во многих районах. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный.
Температура воздуха минимальная ночью составит 1-5 мороза, максимальная днем - от минус 2 до плюс 2 градусов.