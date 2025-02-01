Смотреть онлайн
Программа ТВ
ОбществоПрезидентЭкономикаПолитикаКультураЗдоровьеПроисшествияТехнологииРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Гололедица и кратковременный снег прогнозируются в Беларуси 3 февраля

Гололедица и кратковременный снег прогнозируются в Беларуси 3 февраля, передает БЕЛТА.

Будет облачно с прояснениями. Кратковременный  мокрый снег пройдет во многих районах. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный.

Температура воздуха минимальная ночью составит 1-5 мороза, максимальная днем - от минус 2 до плюс 2 градусов.

погодатранстпорт