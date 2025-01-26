"Голосуем за красоту страны": как проходят выборы Президента в Минске

Сегодня большой день для Беларуси - выборы Президента Республики Беларусь.

По базе средней школы № 164 в Ленинском районе Минска можно сразу сказать о том, как организаторы выборов Президента на своих отдельно взятых местах вкладывают силу и душу.

Вероника Рудая, начальник управления по образованию администрации Партизанского района г. Минска:

"Грандиозное мероприятие. Люди активно голосуют. Для жителей микрорайона подготовлена разнообразная культурная программа. Это и выставка картин, и детские рисунки, и выставка к 80-летию Победы над немецко-фашистскими захватчиками".

Встречались на участке абсолютно разные люди с разными взглядами, интересами, профессиями. Были, конечно же, представители спортивной и культурной сфер. Что думают о таком важном для нас дне представители искусства. "Существует большая концертная программа, мероприятий достаточно много, во всех мы участвуем, поэтому пришлось свой долг и выбор за будущее Беларуси сделать рано утром", - рассказал заслуженный артист Беларуси, обладатель медали Франциска Скорины Александр Глазко.

26 января посчастливилось журналистам увидеть и многодетную семью.

Голосуем всегда за красоту, стабильность и прекрасную жизнь в Беларуси. Дмитрий Громыко, многодетный отец