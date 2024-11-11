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Головченко: Беларусь ожидает существенный объем валютных поступлений от экспорта пищевой продукции
Белорусская мясная продукция пользуется большим спросом на внешних рынках. Какие новые страны появились в белорусском экспорте и насколько выросли грузоперевозки в 2024 году, в программе "Актуальное интервью" поинтересовались у премьер-министра Беларуси Романа Головченко.
Серьезными темпами развиваются контейнерные перевозки по Белорусской железной дороге, - отметил глава правительства. По его словам, недавно в Китай был отправлен полуторамиллионный контейнер. "Железнодорожные перевозки продуктов питания осуществляются более чем в 20 стран. География наших потребителей расширяется", - подчеркнул он.
Роман Головченко:
"Мы сделали очень интересный шаг в 2024 году - молоко и все его виды (обезжиренное, цельное), мясные продукты вывели на биржу. И видим, что это вполне себя оправдало. Большое количество покупателей зарегистрировалось на бирже и выступило сторонами сделки из самых экзотических стран".
Совсем недавно глава государства был с визитом в Омане, до этого в октябре - с официальным визитом находится и глава белорусского правительства. "Тема поставкам и производству детского питания, развитию молокопереработки получила свое подтверждение", - отметил Роман Головченко.
Таких проектов немало, и над ними надо активно и напряженно работать, считает премьер-министр. "Мы ожидаем по этому году достаточно существенный объем валютных поступлений от экспорта нашей пищевой продукции. Должны подтянуться до 9 млрд. Несмотря на все сложности, белорусские переработчики, аграрии сработали достаточно успешно. Чем выше берем планку в текущем году, тем выше надо ставить следующем", - считает руководитель Совмина.
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