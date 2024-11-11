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Головченко рассказал, почему программу "Один район - один проект" переименуют
Премьер-министр Роман Головченко в программе "Актуальное интервью" рассказал, как изменится программа "Один район - один проект", а также о возведении жилья.
Отвечая на вопрос, будет ли в 2025 году продолжена программа "Один район - один проект", Роман Головченко отметил - безусловно. "Реализовано уже почти 40 проектов с объемом инвестиций около 2 млрд белорусских рублей. Мы совсем недавно обновили перечень этих проектов, расширили критерии для включения в эту программу, добавили развитие сектора туризма. В списке на сегодняшний момент актуальными являются более 200, 208, если быть точным, проектов (это без учета завершенных)", - рассказал он.
"Мы переименуем, наверное, эту программу - "Региональная инициатива" она будет называться, что более соответствует ее духу. Потому что "Один район - один проект" уже неактуально: во многих районах уже больше двух проектов, а в некоторых есть и по четыре", - отметил глава правительства.
Премьер-министр также рассказал о планах на возведение жилья. "Планируем построить около 4 млн 400 тыс. кв м жилья. Чтобы было более понятно, это около 45 тыс. квартир и домов. В том числе из них около 1 млн - жилье с государственной поддержкой, которое строится в соответствии со льготными кредитами. Если посмотреть, чего мы добились в обеспечении людей жильем за время нашей независимости, то мы прибавили порядка 10 метров на человека", - подчеркнул Роман Головченко.
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