Головченко рассказал, почему программу "Один район - один проект" переименуют

Премьер-министр Роман Головченко в программе "Актуальное интервью" рассказал, как изменится программа "Один район - один проект", а также о возведении жилья.

Отвечая на вопрос, будет ли в 2025 году продолжена программа "Один район - один проект", Роман Головченко отметил - безусловно. "Реализовано уже почти 40 проектов с объемом инвестиций около 2 млрд белорусских рублей. Мы совсем недавно обновили перечень этих проектов, расширили критерии для включения в эту программу, добавили развитие сектора туризма. В списке на сегодняшний момент актуальными являются более 200, 208, если быть точным, проектов (это без учета завершенных)", - рассказал он.

"Мы переименуем, наверное, эту программу - "Региональная инициатива" она будет называться, что более соответствует ее духу. Потому что "Один район - один проект" уже неактуально: во многих районах уже больше двух проектов, а в некоторых есть и по четыре", - отметил глава правительства.