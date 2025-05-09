Головченко о значении поискового движения в Беларуси: Самое главное, что удается возвращать имена

Председатель правления Национального банка Беларуси Роман Головченко поделился в эфире телеканала "Первый информационный" своим мнением по поводу того, зачем в Беларуси было создано поисковое движение по поиску и установлению имен солдат и командиров Красной армии.

Роман Головченко отметил, что празднование Дня Победы в первую очередь отражает единство нашего общества и государства. "Конечно же, это одна из тех моральных основ, на которых строится наше общество. Это дань памяти павшим в годы войны, воспоминания тех, кто ушел уже в мирное время, - ветеранов войны, а также надежды на мирное счастливое будущее", - уверен он.

По словам председателя Нацбанка, белорусы посылают простой сигнал - мы помним, гордимся, не предадим.

"Из-за интенсивности боев на территории Беларуси в годы ВОВ не все погибшие смогли получить подобающие воинские почести. Поэтому, наверное, не случайно именно в Беларуси первым в СНГ было создано соответствующее специализированное воинское подразделение по поиску останков павших защитников нашей Родины. Самое главное, что удается возвращать имена. Таким образом, павшие посылают весточку своим родным из прошлого", - подчеркнул глава Нацбанка.