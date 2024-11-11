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Головченко рассказал, появятся ли новые самолеты и какие новые рейсы планируются

Головченко рассказал, появятся ли новые самолеты и какие новые рейсы планируются

Растет количество авиапассажиров. Недавно открыли прямой рейс в китайский Урумчи. Станет ли больше новых направлений в 2025 году, в программе "Актуальное интервью" рассказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

Спрос есть, и направлений станет больше, отметил глава правительства. "Мы продолжим развивать китайское направление. Оно очень востребовано. В проработке еще один рейс на Китай. Планируем запустить рейс в Оман, но это уже в основном будет туристический маршрут. Будем, я думаю, в Российской Федерации открывать новые города, особенно с наступлением теплого сезона", - поделился планами Роман Головченко.

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Отвечая на вопрос, появятся ли самолеты в авиапарке Belavia, премьер-министр ответил, что появятся. "Я уверен, что в 2025 году вы их увидите", - сказал он.

Актуальное интервьюРоман Головченко

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