Гомель 28 июня принимает Международный фестиваль "Славянское единство". На него съехались гости из приграничных областей Беларуси и России. Красной нитью проходит тема 80-летия Великой Победы. На площади Восстания официальные делегации почтили память защитников и безвинных жертв войны. Затем участники шествия переместились на главную локацию торжеств и народных гуляний - на площадь Ленина.

Иван Крупко, председатель Гомельского облисполкома:

"Они вместе прониклись, посмотрели непростой период времени, когда со всей волей, силой наши деды и прадеды защищали нашу Родину во время Великой Отечественной войны. Как восстанавливали страну, и как мы чтим их память и правду о Великой войне. И мы сегодня доносим до них правду. И есть возможность разобраться в этом турбулентном мире, что творится сегодня, и где подменяются настоящие человеческие ценности".

Александр Богомаз, губернатор Брянской области России:

"Мы были, есть и будем вместе, мы будем дружить, развиваться, продолжать сотрудничество, чтобы в дальнейшем быть только сильнее".

А еще удивили гостей фестиваля гигантским караваем, который весит больше тонны. Испекли 80-метровый пирог в честь 80-летия Победы.