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Гомельчанин и витебчанка стали победителями Могилевского международного марафона
Первыми на дистанции 42 км 195 м на Могилевском международном марафоне финишировали гомельчанин Владислав Прямов и витебчанка Марина Доманцевич, сообщает БЕЛТА.
Для Владислава Прямова это золото стало третьим на соревнованиях в Могилеве. "Накапливал силы, готовился и тренировался, - делится он. - Под могилевскую трассу от тренера не было конкретных рекомендаций: он дал указание просто бежать, смотреть на погоду и свое состояние. Я понимал, что фантастических результатов здесь не покажешь, потому что во время забега был ветер и холод, еще и дождь пошел. Я делал свое дело, ни на что не обращал внимания. Спасибо большое болельщикам, они молодцы. Отдельная благодарность - организаторам и городу".
Победитель также отметил, что со сменой дистанции могилевского марафона бежать стало легче. "Несмотря на погоду, забег не казался длинным и залетал лучше. Время тянулось не долго, мне понравилось", - заключил он.
Лучшей на самой длинной дистанции марафона стала Марина Доманцевич, которая в прошлом году также увезла с собой золото соревнований. В этот раз победа далась ей тяжело: она потратила все свои силы и не смогла поделиться эмоциями от забега. К слову, бегунья в этом году стала победительницей Минского полумарафона, как и ее коллега по медали Владислав Прямов.
Лучшими в марафонской эстафете экиден стала команда ЦСКА из Москвы. Вместе с другими участниками они преодолевали дистанцию поэтапно: 5 км, 10 км, 5 км, 10 км, 5 км и почти 7,2 км. "Погода сегодня удивляет дождем, ветром и холодом - наверное, нужен был такой опыт в жизни, - делится участник и представитель команды Даниил Прокушев. - Все отлично: трасса хорошая, борьба была серьезной и интересной. Отдельное спасибо - организаторам".
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