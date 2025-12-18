Гомельскую область на ВНС представят 124 делегата

Все едут в Минск с четким пониманием важности принимаемых решений и своей персональной ответственности. Один из самых сложных разделов Программы социально-экономического развития страны на пятилетку - "Сильные регионы".

"Для всех, кто работает в сфере культуры, очень важно сохранять семейные ценности и традиции белорусского народа. Сейчас каждый из нас ожидает выступления главы государства. Я думаю, что это будет мощное, программное и фундаментальное обращение к белорусскому народу и правительству. Уверена, что в это непростое время Александру Григорьевичу есть что сказать своему народу".