Гомельскую область на ВНС представят 124 делегата
На втором заседании VII Всебелорусского народного собрания Гомельскую область представят 124 делегата: представители - всех ветвей власти, местных Советов депутатов и гражданского общества, а значит - различных социальных слоев.
Все едут в Минск с четким пониманием важности принимаемых решений и своей персональной ответственности. Один из самых сложных разделов Программы социально-экономического развития страны на пятилетку - "Сильные регионы".
Людмила Шимбалева, делегат VII Всебелорусского народного собрания, директор музейно-художественного центра Гомеля:
"Для всех, кто работает в сфере культуры, очень важно сохранять семейные ценности и традиции белорусского народа. Сейчас каждый из нас ожидает выступления главы государства. Я думаю, что это будет мощное, программное и фундаментальное обращение к белорусскому народу и правительству. Уверена, что в это непростое время Александру Григорьевичу есть что сказать своему народу".
По возвращении делегаты ВНС встретятся со своими трудовыми коллективами и расскажут о сути принятых решений. В числе обозначенных приоритетов - демографическая безопасность, создание комфортных условий жизни, молодежная политика, развитие цифровой экономики и туризма.