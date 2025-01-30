Гомелю присвоили звание "Молодежной столицы Беларуси - 2025"

Гомель получил звание "Молодежной столицы Беларуси - 2025". Об этом рассказала консультант управления по делам молодежи Главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Виолетта Кравцова, сообщает БЕЛТА.

Она отметила, что статус молодежной столицы присваивается в Беларуси ежегодно. "Традиционно мы объявляем конкурс в конце каждого года. К нам приходят заявки от тех городов, которые хотят принять участие. Изначально были поданы заявки, потом прошло заседание конкурсной комиссии, и также помимо заседания прошло онлайн-голосование. Так, по итогам онлайн-голосования и оценки конкурсной комиссии победу одержал Гомель", - сказала она.

Как рассказала Виолетта Кравцова, статус молодежной столицы говорит о том, что в течение года в городе будет проходить ряд как региональных, так и республиканских мероприятий. "У нас в подпрограмме "Молодежная политика" предусмотрен ряд мероприятий, и эти мероприятия будут проводиться на той земле, которая имеет статус молодежной столицы с определенным финансированием", - поделилась консультант.

Виолетта Кравцова также отметила, что статус "молодежная столица" впервые приходит на Гомельщину. "Если посмотреть по истории всех молодежных столиц, то победителями становились города в Гродненской, Витебской, Брестской и Могилевской областях, но Гомель принимает этот статус впервые", - отметила она.