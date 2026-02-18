"Гонка цен выдыхается": эксперт рассказал, сколько будет стоить квадратный метр жилья в 2026 году

Фото: pexels.com news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/325fb014-3b9a-4112-82f7-49694c05be38/conversions/a9b5e9e3-9323-424f-af61-165723918006-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/325fb014-3b9a-4112-82f7-49694c05be38/conversions/a9b5e9e3-9323-424f-af61-165723918006-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/325fb014-3b9a-4112-82f7-49694c05be38/conversions/a9b5e9e3-9323-424f-af61-165723918006-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/325fb014-3b9a-4112-82f7-49694c05be38/conversions/a9b5e9e3-9323-424f-af61-165723918006-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: pexels.com

Рынок недвижимости в Беларуси в 2026 году ожидает стабильность с плавным ростом цен, который будет отражать повышение доходов населения. Об этом заявил член Ассоциации застройщиков объектов жилищного строительства Вадим Тачкин в программе "Экономическая среда".

"Наверное, будет некая стабильность. Все-таки эта гонка цен выдыхается, немножко снижает свои темпы. И 2026 год будет показателен как раз с точки зрения устойчивости цены в первую очередь в Минске, ведь это как раз тот драйвер, который подталкивает все остальные регионы двигаться вверх", - подчеркнул эксперт.

По его словам, цена на жилье всегда отражает уровень доходов населения, который продолжает расти. "В целом надо говорить о том, что цена всегда отражает уровень доходов населения. А доходы у нас растут. Уже давно никто не оперирует терминами "возможность покупки квартиры". Все исходят из того, в состоянии ли покупатель обслуживать кредит на приобретение этой квартиры. И средний доход по республике позволяет брать кредитные ресурсы и обслуживать заемные средства. Ставки, можно сказать, на сегодняшний день относительно доступны. Они все-таки соответствуют состоянию экономики и в дальнейшем, наверное, будут поддерживаться на этом же уровне, что позволяет еще большему числу потенциальных покупателей использовать кредитное плечо", - пояснил Вадим Тачкин.

Анализируя итоги 2025 года, он отметил приближение средней цены в Минске к 2 тыс. долларов за квадратный метр, но подчеркнул необходимость учитывать валютные аспекты. "2025 год показал, что мы приближаемся в средней цене по Минску к исторической отметке в 2 тыс. долларов за квадратный метр. Но опять же, нужно всегда оценивать, каким образом формируется эта цена. Если мы оперируем национальной валютой, то за год прирост был примерно сопоставимый с уровнем инфляции. У нас не цена поднимается, у нас доллар дешевеет. Поэтому если мы пересчитываем рублевую цену, с учетом понижающегося курса доллара, мы видим вроде как прирост. Но так как почти все доходы населения получают в национальной валюте, кредитуются в национальной валюте, то, естественно, это некая искаженная реальность", - рассказал член Ассоциации застройщиков объектов жилищного строительства.