"Гонка цен выдыхается": эксперт рассказал, сколько будет стоить квадратный метр жилья в 2026 году
Рынок недвижимости в Беларуси в 2026 году ожидает стабильность с плавным ростом цен, который будет отражать повышение доходов населения. Об этом заявил член Ассоциации застройщиков объектов жилищного строительства Вадим Тачкин в программе "Экономическая среда".
"Наверное, будет некая стабильность. Все-таки эта гонка цен выдыхается, немножко снижает свои темпы. И 2026 год будет показателен как раз с точки зрения устойчивости цены в первую очередь в Минске, ведь это как раз тот драйвер, который подталкивает все остальные регионы двигаться вверх", - подчеркнул эксперт.
По его словам, цена на жилье всегда отражает уровень доходов населения, который продолжает расти. "В целом надо говорить о том, что цена всегда отражает уровень доходов населения. А доходы у нас растут. Уже давно никто не оперирует терминами "возможность покупки квартиры". Все исходят из того, в состоянии ли покупатель обслуживать кредит на приобретение этой квартиры. И средний доход по республике позволяет брать кредитные ресурсы и обслуживать заемные средства. Ставки, можно сказать, на сегодняшний день относительно доступны. Они все-таки соответствуют состоянию экономики и в дальнейшем, наверное, будут поддерживаться на этом же уровне, что позволяет еще большему числу потенциальных покупателей использовать кредитное плечо", - пояснил Вадим Тачкин.
Анализируя итоги 2025 года, он отметил приближение средней цены в Минске к 2 тыс. долларов за квадратный метр, но подчеркнул необходимость учитывать валютные аспекты. "2025 год показал, что мы приближаемся в средней цене по Минску к исторической отметке в 2 тыс. долларов за квадратный метр. Но опять же, нужно всегда оценивать, каким образом формируется эта цена. Если мы оперируем национальной валютой, то за год прирост был примерно сопоставимый с уровнем инфляции. У нас не цена поднимается, у нас доллар дешевеет. Поэтому если мы пересчитываем рублевую цену, с учетом понижающегося курса доллара, мы видим вроде как прирост. Но так как почти все доходы населения получают в национальной валюте, кредитуются в национальной валюте, то, естественно, это некая искаженная реальность", - рассказал член Ассоциации застройщиков объектов жилищного строительства.
Эксперт прогнозирует продолжение роста цен, но в привязке к инфляции и макроэкономическим показателям. "Рост продолжится вслед за увеличением доходов конечного потребителя. Поэтому мы будем плавно прирастать, учитывая инфляцию, учитывая макроэкономические показатели, и, наверное, мы будем говорить о том, что цена перекатится за 2 тыс. долларов. В 2026 году по-прежнему с учетом кредитных ресурсов большинство работающего населения может себе позволить покупку жилья, но пересчитывать все надо с учетом того, какой ежемесячный платеж по кредиту может себе позволить тот или иной потребитель", - заключил Вадим Тачкин.